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Altın tahvili bugün başladı

02.10.2017 - 12:30

Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla ihraç edilecek altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracında talep toplama bugün başladı.

Hazine Müsteşarlığı'nın yastık altındaki altının finansal sisteme kazandırılarak yatırımların daha çok yurt içi tasarruflarla finanse edilmesinin sağlaması hedeflenen Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla ihraç edilecek altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracında talep toplama bugün başladı. 

Türkiye'de geleneksel olarak altın bir tasarruf aracı olarak kullanılıyor. Yastık altı olarak tabir edilen ve siyasilerce 100 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen altın daha çok evlerde ya da kasalarda tutulurken bu da önemli bir kaynağın finansal sistem dışında kalması anlamına geliyor.

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Türkiye yatırımlarını sadece iç tasarruflarla finanse edemezken, dış finansman ihtiyacı ekonomiyi küresel finansta yaşanan dalgalanmalara karşı kırılgan bir hale getiriyor.

Sınırlı iç tasarruflara karşın yüksek kredi talebi ise bankacılık sisteminde fonlama maliyetleri üzerinde de baskı oluşturuyor. Ekonomi yönetimi bu nedenle iç tasarrufların artırılmasını ve buradan sağlanan kaynağın yatırımların finansmanında kullanılmasını hedefliyor. 

Bugün başlayan birinci etap talep toplama işlemleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Rize, Sivas, Samsun ve Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor.

Hazine'nin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre tahviller yatırımcıya her altı ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1.20 (yıllık yüzde 2.40) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcılara TL cinsinden ödenecek. İhraçta vade ise 728 gün olacak.

Tahvilin ihracına aracılık edecek olan Ziraat Bankası ise hafta sonu yaptığı açıklamada dört ayrı ihraç programı çerçevesinde, 81 ilde, 245 ilçede ve 331 şubede Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemini gerçekleştireceğini açıkladı.


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