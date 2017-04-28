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Türkiye Finans`ın adı değişiyor

28.04.2017 - 08:23 | Son Güncelleme : 28.04.2017 - 09:25

Türkiye Finans`ın adı ‘Selis Katılım Bankası’ olarak değiştiriliyor. Suudi Arabistan merkezli National Commercial Bank’ın yüzde 67,03 ile çoğunluk hisselerine sahip olduğu banka, önümüzdeki günlerde yeni ismi ve logosuyla tanıtıma çıkacak.

Son dönemlerde ciddi bir yapılanma içerisinde olan Türkiye Finans Katılım Bankası’nın isminin de değişeceği öğrenildi. Çoğunluk hisselerinin Suudi Arabistan merkezli National Commercial Bank’ta (NCB) olduğu Türkiye Finans’ın başlarda Türkiye Finans-NCB Türkiye Finans gibi bir değişime gitmesi beklentisi vardı, ancak şimdi tamamen farklı bir isim üzerinde duruluyor. Yenişafak’ın haberine göre bankanın yeni adı Arapça’da düzgün, uyumlu ve akıcı anlamına gelen ‘Selis Katılım’ olacak. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarını geçtiğimiz yılın sonunda revize eden Türkiye Finans, önümüzdeki günlerde ‘Selis Katılım’ markası ve logosuyla tanıtıma çıkacak.

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BANKANIN ÖYKÜSÜ

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın öyküsü, Faisal Finans, Family Finans ve Anadolu Finans kurumlarının tarihçeleriyle başlıyor. Özel finans sektörünün okulu kabul edilen Faisal Finans, 1984 yılında İstanbul’da kuruldu. Türkiye’nin ilk finans kurumu olan Faisal Finans, faizsiz bankacılık hizmetine resmi olarak 02/04/1985 tarihinde başladı. Şirket sahibi olan Dar Al-Maal Al-İslami S.A. (DMI) Grubu 1998 yılında hisselerini, İsviçre’de mukim OLFO S.A. şirketine devretti. 11/05/2001 tarihinde kurum hisselerinin yüzde 38,82’si Sabri Ülker tarafından devralındı ve aynı tarihte yapılan olağanüstü genel kurulla kurumun ismi Family Finans Kurumu A.Ş. olarak değiştirildi.

FAMİLY İLE ANADOLU FİNANS'IN BİRLEŞİMİ

2001 yılında şirketin sermayesi eski parayla 2 trilyondan önce 20 trilyona, ardından da 50 trilyona çıktı ve Sabri Ülker’in kurum sermaye yapısındaki payı yüzde 98,63’e ulaştı. Kayserili iş adamları tarafından yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Anadolu Finans da 1991 yılında Ankara’da faaliyetlerine başladı. Değişen iktisadi şartlar nedeniyle kurum 1998 yılında Genel Müdürlük teşkilatını İstanbul’a taşıdı. Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan izin doğrultusunda 1999 yılının Temmuz ayında kurum sermayesinin tamamı Boydak Grubu’na intikal etti.Anadolu Finans Kurumu ile Family Finans; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 19.08.2005 tarihli ve 1685 sayılı kararıyla birleşti. Her iki bankanın birleşmeye dair kararlarının tescil edilmesine BDDK'nın 28.12.2005 tarih ve 1764 sayılı kararı ile onay verildi. BDDK’nın 30.11.2005 tarih ve 1747 sayılı kararı ile de Banka ünvanı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. oldu.

YÜZDE 67’Sİ ARAPLARDA

National Commercial Bank'ın 2008 yılında yüzde 67,03 hissesini satın aldığı Türkiye Finans, bu tarihten sonra değişim dönemine girdi. Toplam aktif büyüklüğü 37,6 milyar TL'ye ulaşan bankada Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın yüzde 10,57, diğer paydaşların ise yüzde 22,40 hissesi var. 286 şubesi olan bankanın 4 binden fazla çalışanı bulunuyor. Selis Katılım adıyla hizmet verecek banka, önümüzdeki günlerde tanıtılacak.

KADROYA TAZE KAN

Türkiye Finans Katılım Bankası, yönetim kadrolarını da güçlendirmeye devam ediyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Finans Katılım Bankası ailesine katılan Sabit Özgür Kutay, Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak. Kutay, 2012-2016’da Citi Group Kuveyt Ülke Sorumlusu ve Direktörlüğü görevini yürütüyordu.


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