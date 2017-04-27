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İşsizlik maaşı başvuruları 4 haftanın zirvesinde

27.04.2017 - 17:05

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 257 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerien göre 22 Nisan'da sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 14 bin kişi artarak 257 bine yükseldi. Bu 4 haftanın en yüksek seviyesi oldu. Beklenti 245 bindi. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 500 kişi azalarak 242 bin 250 oldu. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları 15 Nisan'da sona eren haftada 10 bin artışla 1.99 milyon oldu.

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Başvurular, bu son artışa rağmen yine de tarihi düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor, Paskalya tatilinin son haftalardaki veriyi etkilemiş olabileceği belirtiliyor. Bir önceki haftanın verisi 244 binden 243 bine revize edildi.


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