İşsizlik maaşı başvuruları 4 haftanın zirvesinde

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 257 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerien göre 22 Nisan'da sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 14 bin kişi artarak 257 bine yükseldi. Bu 4 haftanın en yüksek seviyesi oldu. Beklenti 245 bindi. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 500 kişi azalarak 242 bin 250 oldu. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları 15 Nisan'da sona eren haftada 10 bin artışla 1.99 milyon oldu.

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Başvurular, bu son artışa rağmen yine de tarihi düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor, Paskalya tatilinin son haftalardaki veriyi etkilemiş olabileceği belirtiliyor. Bir önceki haftanın verisi 244 binden 243 bine revize edildi.

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