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2 dünya devi kâr açıkladı

28.04.2017 - 08:16

ABD'li teknoloji devi Microsoft ve Google bu yılın ilk çeyreğinde net karı ve gelirlerini arttı.

MİCROSOFT'UN NET KARI VE GELİRİ ARTTI

ABD'li teknoloji devi Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart aylarını 2017 mali takviminde üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin söz konusu dönemde net karı yükseldi. Buna göre, söz konusu dönemde firmanın net karı yüzde 27,6 artışla 4,8 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 3,76 milyar dolar net kar açıklamıştı. Şirketin geliri de bu dönemde yüzde 7,6 yükselişle 22,09 milyar dolar oldu. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 20,53 milyar dolar gelir elde etmişti.

Microsoft'un "akıllı bulut" (intelligent cloud) hizmetinden elde edilen gelirde de yıldan yıla artış görüldü.

Geçen yılın ocak-mart döneminde akıllı bulut hizmetinden elde edilen 6,09 milyar dolarlık gelir, bu yılın aynı döneminde yüzde 11 yükselerek 6,76 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan, bu yılın ocak-mart döneminde Microsoft'un gelirinin beklentinin altında kalması nedeniyle, şirketin hisselerinde düşüş görüldü.

New York Borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde firmanın hisse başına değeri yüzde 2,4 azalarak 66,60 dolara kadar geriledi.

ALPHABET İLE GOOGLE'IN KARI YÜZDE 29 ARTTI

ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 5,43 milyar dolar oldu. Şirket, 2016'nın ocak-mart döneminde 4,21 milyar dolar net kar açıklamıştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 20,26 milyar dolar gelir elde eden Alphabet'in, bu senenin aynı dönemindeki geliri de yüzde 22,2 artışla 24,75 milyar dolara çıktı.

Alphabet'in bünyesinde bulunan Google'ın net kar ve gelirinde de artış kaydedildi.

Şirketin bu yılın ilk üç ayındaki net karı yüzde 21,8 artışla 7,6 milyar dolara yükseldi. Google, 2016'nın aynı döneminde 6,24 milyar dolar net kar bildirmişti.

Google'ın geliri, geçen senenin ocak-mart döneminde 20,1 milyar dolar iken bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 21,9 artışla 24,5 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca, Google'ın reklam gelirleri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18,9 artışla 21,4 milyar dolara yükseldi. Şirketin reklam gelirleri geçen senenin ilk çeyreğinde 18 milyar dolardı.

Alphabet'in bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosunun güçlü gelmesiyle, şirketin hisseleri New York Borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 5,1 değer kazanarak 937 dolara yükseldi.

Uzmanlar, yarın New York Borsasının açılmasından sonra Alphabet'in hisselerinde artış görülebileceğini vurguluyor.


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