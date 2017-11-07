Türkiye Finans, 279 milyon TL kâr açıkladı

Türkiye Finans, yılın 9 ayında 279 milyon lira kâr açıkladı. Bankanın net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 arttı.

Türkiye Finans, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk dokuz ayında 279 milyon lira kâr elde eden banka geçen yılın aynı dönemine göre net dönem kârını yüzde 12 artırdı. İlk dokuz aylık dönemde bankanın aktif büyüklüğü ise 37, 3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yılın 3. çeyreğinde bankanın toplam öz kaynakları 2016 yıl sonuna göre yüzde 9 artışla 4 milyar liraya yaklaştı. Türkiye Finans Katılım Bankası'nın 2016'nın aynı döneminde yıl sonunda yüzde 15.58 olan sermaye yeterlilik rasyosu, 2017'nin ilk dokuz ayında yüzde 18.29'a çıktı. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde toplanan fonların tutarı 2017 3. çeyrek itibariyle 20,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Finans Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Wael Abdulaziz Raies, üçüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili, "2017'nin üçüncü çeyreğinde Türkiye Finans hedeflerini gerçekleştirme yolunda müşteri hizmetleri ve ürün çeşitliliği geliştirme konularında ciddi adımlar attı. Bunun yanı sıra reel ekonominin lokomotifi olan pek çok şirkete ve projeye inovatif ve müşteri odaklı bir anlayışla finansman sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

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