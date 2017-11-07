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Almanya'da sanayi üretimi azaldı

07.11.2017 - 14:41

Almanya'da sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yıl eylülde mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustos ayına kıyasla yüzde 1,6 azalış kaydetti. Sanayi üretimi, Eylül 2016'ya göre yüzde 3,6 arttı.

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Almanya'da sanayi üretiminin eylülde, aylık yüzde 0,8 azalması, yıllık ise yüzde 4,4 artması bekleniyordu. Veriler, Almanya'da eylülde önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,6 gerilediğini de ortaya koydu.

Ülkede, bu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,7, ara malı üretimi yüzde 0,8 ve tüketim malları üretimi de yüzde 0,3 azaldı. Eylül ayında enerji üretimi yüzde 4,3 gerilerken, inşaat üretimi yüzde 0,4 arttı.


Etiketler

  • sanayi üretimi
  • Almanya
  • Almanya Federal İstatistik Ofisi
  • sermaye malı üretimi
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