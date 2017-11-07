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"Trump dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor"

07.11.2017 - 13:01

Ekonomi uzmanları, ABD Başkanı Trump`ın dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği yönünde görüş belirtti.

Uluslararası ekonomi uzmanları ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediğine inanıyor. Münih merkezli Ifo Enstitüsü tarafından yürütülen ve 120 ülkedeki 929 uzmanla yapılan bir anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 73,9'u bu yönde görüş belirtti. Ankete katılan uzmanların yüzde 57,6'sı, hükümetin ABD ekonomisini olumsuz etkilediğine, sosyal adalet ve iklim koruma alanlarının en kötü isabet alanlarına sahip olduğuna inanıyor.

Dünya genelindeki uzmanların yüzde 73,5'i ve ABD'deki uzmanların yüzde 61,2'si yoksulların bugüne kadar açıklanan ve şimdiye kadar uygulanan politika önlemlerinden en çok zarar görmeye devam ettiğine inandıklarını söylüyorlar.

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Trump yönetimi, uluslararası ticarette, çok taraflı örgütlerde işbirliği, barış ve güvenlik açısından da zayıf puan aldı. Komşu ülkeler Kanada ve Meksika'daki uzmanlar ve İrlanda, ABD'nin ülkelerinde özellikle kötü bir etkisi olduğunu iddia ediyorlar.

Bununla birlikte, yerel uzmanlar, Trump ekonomisinin ABD ekonomisine olan olumsuz etkisinin azaldığını düşünüyorlar. ABD'li uzmanların sadece yüzde 38,0'i Trump'in cumhurbaşkanlığının yurt içinde olumsuz bir ekonomik etki yarattığını söyledi.

Ancak uzmanlar, Trump'un ABD iç politikasına etkisiz veya zarar verici olduğu görüşündeler. 


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