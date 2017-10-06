"Türkiye ekonomisi yavaşlayabilir"

Capital Economics analistleri, Türkiye ekonomisinin gelecek yıllarda büyük ihtimalle yavaşlayacağı belirtti.

Aralarında Neil Shearing ve William Jackson'ın da bulunduğu Captial Economics analistlerinin raporunda Türkiye ekonomisinin gelecek yıllarda büyük bir ihtimalle yavaşlayacağı belirtildi.

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Söz konusu raporda, “Turizm sektöründeki sıçrama etkisini kaybedecek. Dahası, 2016 sonunda ve 2017 başlarında gevşeyen maliye politikası sıkılaşmaya hazırlanıyor” ifadesi yer aldı.

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