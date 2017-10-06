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"Fed faiz artırımı için çok beklememeli"

06.10.2017 - 10:14

Kansas City Fed Başkanı George, Fed'in varlık balonları ya da resesyondan kaçınmak için faiz artırımlarını fazla bekletmemesi gerektiğini söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George,merkez bankasının, potansiyel olarak maliyetli varlık fiyat balonundan ya da resesyondan kaçınmak için çok beklememesi gerektiğini söyledi. George, "Kendi ekonomik değerlendirmeme göre, fed fonları faizini (gösterge faiz) uzun vadeli seviyesine doğru hareketlendirmek için ilave kademeli faiz düzenlemelerine ihtiyaç duyulacak" dedi.

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George, "Ekonominin trend hızının üzerinde büyümesi ve işsizlik oranının düşük seviyede olması ile birlikte, genişlemenin kaldırılmasının ertelenmesi sürdürülebilir büyüme ve finansal istikrar için risk oluşturur" dedi.

Çok fazla beklemenin daha agresif hareket riski getirdiğini belirten George, tarihsel olarak bakıldığında, böyle bir durumun resesyonu getirebileceği uyarısında bulundu. George'un bu yıl Fed toplantılarında oy hakkı bulunmuyor.


Etiketler

  • fed
  • finansal istikrar
  • merkez bankası
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