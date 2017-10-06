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Sterlin yeni riskle karşı karşıya

06.10.2017 - 09:54

Theresa May partisinden `istifa` çağrılarıyla karşı karşıya...

İngiltere’de eski bakanlardan ve iktidardaki Muhafazakar Parti üyesi Grant Shapps’in başını çektiği bir grup partinin Başbakanı Theresa May’e istifa çağrısında bulunmaya hazırlanıyor.

Grant Shapps elinde May’in istifasını isteyen bir liste olduğunu ve gün geçtikçe listenin büyüdüğünü belirtti. Shapps “Listede 5 eski bakan da var. Bizce Başbakan kenara çekilmeli ve parti liderliği için seçim en kısa zamanda yapılmalı” diye konuştu.

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Shapps’ın listesinin 30 partiliden oluştuğu düşünülüyor. Muhafazakar Parti temsilcileri şu aşamada May’i istifaya zorlayacak yeterli çoğunluğun bulunmadığı görüşünde. Nomura analisti Jordan Rochester Theresa May’in istifası durumunda sterlinin Brexit sonrası dip seviyelerine geri çekileceğini düşünüyor.

İngiliz Muhafazakar Parti tüzüğüne göre parti liderine güvensizlik beyanı için 48 milletvekilinin imzası gerekiyor.  


Etiketler

  • İngiltere
  • Theresa May
  • Grant Shapps
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