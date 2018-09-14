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"Türkiye’de iş yapmaya devam edeceğiz"

14.09.2018 - 14:49 | Son Güncelleme :
"Türkiye’de iş yapmaya devam edeceğiz"

EBRD Türkiye Direktörü Tuerkner, "Biz Türkiye'nin uzun vadeli kalkınmasına inanıyoruz. Koşullar zorlaşsa bile Türkiye’de iş yapmaya devam edeceğiz" dedi.

EBRD'nin İzmir Metro hattı yeni etabı için 80 milyon avroluk destek kararı açıklaması sonrası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ve banka yetkilileri, İzmir'de banka desteğiyle hayata geçirilen projeleri inceledi.

Metro ve arabalı vapura binerek yolculuk eden Tuerkner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBRD'nin İzmir'de çok sayıda projeye destek vermesine rağmen kenti ilk kez ziyaret ettiğini belirtti.

Tuerkner, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 2013'te 3 arabalı vapurun alımı projesine verdikleri destekle başladıkları iş birliğinin İzmir Metrosu için 85 vagon alımı projesiyle devam ettiğini anlattı.

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Bu desteklerle kentin ulaşım altyapısına katkı sunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Tuerkner, son olarak mevcut metro hattının 7,2 kilometre uzatılması için 80 milyon avro kredi desteği sunma anlaşması yaptıklarını aktardı.

EBRD'nin Türkiye'de kamu ve özel sektör yatırımlarına 2009'dan bu yana 11 milyar avroluk yatırım yaptığına işaret eden Tuerkner, "Bu süreç içinde EBRD, Türkiye’de bir başarı hikayesine imza attı. Halen en çok yatırım yaptığımız ülke Türkiye. Burada çok iyi müşterilerimiz var. Özel sektör bizim için çok önemli. Yatırımların yaklaşık yüzde 96'sını özel sektöre yapıyoruz." dedi.

"İŞTAH DEVAM ETTİKÇE DESTEK VERECEĞİZ"

Bankanın Türkiye ekonomisinin uzun vadeli gelişimine güveninin tam olduğunu ifade eden Tuerkner, son dönemde yaşanan dalgalanmanın da alınacak doğru kararlarla stabilize edileceğine inandığını kaydetti.

Tuerkner, şu görüşleri bildirdi:

"Türkiye ekonomisi zor zamanlardan geçiyor, oldukça değişken şartlar var. Zor koşullara rağmen yatırımlar için açığız. Kısa bir süre önce yine bir özel sektör firmasını desteklemek için imzaları attık. Bunun gibi projelere açık olmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki daha dikkatli seçeceğiz. Dirençli, uzun vadede ayakta kalabilecek müşterilerle çalışacağız.

Türkiye, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkeler içinde en büyüğü. EBRD talebe dayalı olarak faaliyet gösteriyor. Ortama bakacağız. Yatırım yapma iştahı, istekliliği devam ederse biz de destek vermeye devam edeceğiz. Biz Türkiye'nin uzun vadeli kalkınmasına inanıyoruz. Koşullar zorlaşsa bile Türkiye’de iş yapmaya devam edeceğiz."

EBRD'nin Türkiye'ye verdiği kredi desteğinde gelecek dönemin neler getireceğini tahmin etmenin zor olduğunu, bunun yeni yatırımlara ve kendilerine yapılan başvurulara bağlı olacağını aktaran Tuerkner, yenilenebilir enerjiye, ihracat yapan şirketlere ve kadın istihdamına özel önem verdiklerini aktardı.


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