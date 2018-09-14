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TİM İhracat Endeksi Hesaplanmaya Başlandı

14.09.2018 - 12:36
TİM İhracat Endeksi Hesaplanmaya Başlandı

Borsa İstanbul ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile oluşturulan TİM İhracat Endeksi için 14/09/2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ev sahipliğinde gong töreni düzenlendi ve Endeks TIMEX koduyla hesaplanmaya başlandı.

Söz konusu Endekste, TİM tarafından her yıl açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alan ve Borsa İstanbul A.Ş.’de Yıldız Pazar ya da Ana Pazarda işlem gören şirketlerden Türk sanayinin ihracat kapasitesini en iyi yansıtan 55 şirket yer almaktadır. Ayrıca, Endekse girebilecek şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerinin son 3 aylık ortalamasının 50 milyon TL üzerinde olması gerekmekte olup Endekste bir hissenin ağırlığı %10’u geçmeyecektir.

TİM İhracat Endeksi, sürdürülebilirlik ve kurumsallık gibi son dönemde özellikle önem arz eden temaları içeren bir endekstir. TİM İhracat Endeksi içerisinde yer alan şirketler seviyesinde ihracat yapabilmek ve küresel üretim sürecinin içerisinde yer almak başlı başına bir donanım istemekte olup söz konusu şirketlerin organizasyon yapısının ve üretim süreçlerinin dünya standartlarında olması gerekmektedir. Bu süreçte portföy şirketlerinin, TİM İhracat Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ileride oluşturulacak benzer endekslere dayalı fonlar oluşturmasıyla birlikte söz konusu fonlar büyüyecek ve yeni bir TİM şirketi halka arz edildiğinde kurumsal alıcısı hazır olacaktır.

Bu kurgunun hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Borsa İstanbul A.Ş.

 


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