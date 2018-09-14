Rusya Merkez Bankası'ndan sürpriz hamle

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 7.25'ten 7.5'e yükseltti. Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin sabit tutulmasını bekliyorlardı.

Rusya Merkez Bankası, 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırdı. Rusya Merkez Bankası, Aralık 2014’ten bu yana ilk defa politika faiz oranını artırarak yüzde 7,5'e yükseltti. Ülkedeki parasal durumun dış faktörler nedeniyle sıkılaştığına işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisine yönelik 2019 büyüme tahminlerinin de yüzde 1,5-2 bandından yüzde 1,2-1,7'ye çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve tüketici davranışlarındaki olası değişiklikler nedeniyle de bazı risklerin bulunduğu belirtildi.

Bankanın aldığı kararın ardından Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 0,9 değer kazanarak 67,6 seviyesine geldi.

##$HABER_1449120$##

ABD'nin, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik açıklaması beklenen ikinci tur yaptırımlar nedeniyle Rus rublesi haftaya düşüşle başlamış, 16 Mart 2016’dan beri ilk defa 70 seviyesinin üzerine gerilemişti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bir süre önce yaptığı açıklamada, faiz arttırımı için bazı faktörler tespit edildiğini söylemişti.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, mart ayında politika faizini yüzde 7,25’e kadar düşürmüştü.

Etiketler