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Türkiye`de bir banka daha adını değiştiriyor

27.03.2018 - 09:40

2013 yılından bu yana hizmet veren Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Bankası, 2 Nisan'dan itibaren yoluna MUFG Bank Turkey adıyla devam edecek.

ABank’ın yoluna Alternatif Bank olarak devam etme kararı ardından bugün Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka daha adını değiştirme kararı aldı. KAP'a yapılan açıklamada Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey'in unvanının 2 Nisan itibarıyla MUFG Bank Turkey olarak değişeceği belirtildi.

Japonya'nın en büyük bankalarından biri olan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, 1986 yılında Türkiye'de temsilcilik bürosu aracılığıyla faaliyet göstermeye başladı.

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Jeo-stratejik konumuyla Avrupa ve Asya arasında önemli bir köprü oluşturan Türkiye’de bir banka kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Aralık 2012’de kurulum onayı alan Japon bankası, ülkemizde Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. (BTMU Turkey) adıyla Kasım 2013'te faaliyete başladı.

Türkiye'deki Japon ve Japon olmayan kurumsal müşterilerine bankacılık hizmetleri sunan banka yeni karar ile 2 Nisan'dan itibaren artık MUFG Bank Turkey adı altında faaliyetlerine devam edecek.


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  • Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey
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