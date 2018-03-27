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Altın fiyatlarında yeni tahmin

27.03.2018 - 09:37 | Son Güncelleme :

Global Precious Metals'a göre, altın 2018 yılında ons başına 1,425 doları görebilir.

Global Precious Metals idari partneri Nicolas Mathier, yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki risklere ve ABD Başkanı Donald Trump'ı çevreleyen jeopolitik belirsizliklere karşı hedge etmeleri nedeniyle altının 2018'de yükseleceğini belirtti.

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Mathier, gerçekleştirdiği bir mülakatta “Altın esas olarak sistematik riske ya da karşı taraf riskine karşı alınıyor. Geçtiğimiz yıl hisse senedi piyasaları yükseliyordu. Bu yıl hisse senedi piyasaları aynı şekilde yine yükselecek; fakat geçen yıldan farklı olarak çok volatil geçecek” dedi.

Mathier'a göre bu yıl altına yönelik yatırımcı ilgisi 2017'den daha fazla ve altın 2018 yılında ons başına 1,425 doları görebilir.


Etiketler

  • hisse senedi piyasaları
  • jeopolitik belirsizlikler
  • Global Precious Metals
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