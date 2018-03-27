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Air France çalışanları yine grev yapacak

27.03.2018 - 09:42

Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France çalışanlarının, 30 Mart`ta ilan edilen greve ilaveten 3 ve 7 Nisan`da da greve gideceği açıklandı.

Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France çalışanlarının, 30 Mart'ta ilan edilen greve ilaveten 3 ve 7 Nisan'da da greve gideceği duyuruldu.

Air France çalışanlarının temsil edildiği 10 ayrı sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, daha önce 30 Mart için kararlaştırılan greve 3 ve 7 Nisan'ın da eklendiği bildirildi. Açıklamada, sendikalara üye pilotlar, kabin görevlileri ve yer hizmetleri çalışanlarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yüzde 6 maaş artışı talep ettiği belirtildi.

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Air France çalışanları 22 Şubat ve 23 Mart'ta da grev yapmış, uçuşların yaklaşık yüzde 25'i iptal edilmişti. Şirkete 26 milyon avroluk kayba neden olan grevlere devam etme kararı alan çalışanlar, 30 Mart'tan sonra okulların 2 haftalık tatile gireceği 3 ve 7 Nisan'da da grevi sürdürüp yönetime baskı yapmayı planlıyor.

Fransa'da geçen hafta başlayan grevler dalgasında memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları ile kara, hava ve demiryolu sektörü çalışanları hükümetin kemer sıkma ve reform kararlarına tepki olarak grev kararı almıştı. Geçen hafta düzenlenen gösterilere ülke çapında 500 bine yakın kişi katılmıştı. Protestolara emekliler de destek vermişti. Son olarak ülkede çöp toplama ve işleme çalışanları da bugün yayımladıkları bildiriyle grev kararı almıştı.


Etiketler

  • havayolu şirketi
  • Air France
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