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Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem mi başlıyor?

16.05.2017 - 12:03

ABD Başkanı Donald Trump'ın çok ülkeli ticaret anlaşmaları yerine ikili ortaklıkları tercih etmesi, ABD-Türkiye ekonomik ilişkileri için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği ikili görüşmede ekonomik ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.

Trump'ın başkanlık koltuğunu devralır almaz Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) çekilmesi ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na (TTIP) uzak durması, ABD'nin ticarette yeni bir yaklaşım sergileyeceğini net bir şekilde ortaya koymuştu.

Çok uluslu ticaret anlaşmalarının Amerikalı şirketlere yeterli avantaj sağlamadığını düşünen yeni ekonomi yönetimi, bu tür anlaşmalar yerine ikili ticaret ortaklıklarına ağırlık vereceğini açıklamıştı.

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Yeni ABD yönetiminin, Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen dahil edilmediği TTIP yerine ikili mutabakatları tercih etmesi, ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem açılması için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

TÜRKİYE'NİN İHRACATI 6 YILDA İKİYE KATLANDI

ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda Türkiye'nin lehine gelişmesi dikkati çekiyor. AA muhabirinin ABD Ticaret Bakanlığı'ndan derlediği verilere göre, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2010-2016 döneminde neredeyse ikiye katlandı.

2010'da 4 milyar 207 milyon dolar olan Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, geçen yıl 8 milyar 64 milyon dolara çıktı. Yüzde 90'ı aşan artışa demir-çelik, otomotiv, savunma, tütün, hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri katkı sağladı. Türkiye'nin ABD'nin ihracatındaki payı da bu dönemde ikiye katlandı. En çok ürün alınan ülkeler sıralamasında Türkiye, 47'den 29'a yükseldi.

Bu arada, ABD'nin Türkiye'ye ithalatı, rekor kırdığı 2011 yılından sonra kademeli olarak düşmeye başladı. Verilere göre, 2011'de Türkiye'ye 14 milyar 695 milyon dolarlık ürün satan ABD'nin, Türkiye'ye ihracatı 2016'da 9 milyar 379 milyon dolara geriledi.

ABD'nin ihracat rakamlarındaki düşüş, iki ülke arasında toplam ticaret hacmindeki büyümenin Türkiye'nin artan ihracatına rağmen 18-19 milyar dolar civarında dalgalanmasına neden oldu.

Hem Türk hem Amerikalı diplomatlar, henüz 20 milyar doları aşamayan ticaret hacmini "ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerinde yeterli ilerlemenin kaydedilmediği" şeklinde değerlendiriyor. 


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