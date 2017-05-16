"Rusya'nın petrol anlaşması ABD'ye yarayacak"

Stratejik Enerji ve Ekonomik Araştırma Merkezi Başkanı Lynch, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerinde kesintiye devam etmesi halinde petrol fiyatlarında kısa dönemli artış görülecek. Öte yandan artan fiyatlar yeniden ABD'nin kaya petrolü üreticilerine fayda sağlayacak" dedi.

ABD'deki Stratejik Enerji ve Ekonomik Araştırma Merkezi (SEER) Başkanı Michael Lynch, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrolde üretimi kısma anlaşmasının süresini 2018 Mart'a kadar uzattığını belirterek, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerinde kesintiye devam etmesi halinde petrol fiyatlarında kısa dönemli artış görülecek. Öte yandan artan fiyatlar yeniden ABD'nin kaya petrolü üreticilerine fayda sağlayacak." dedi.

Lynch, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini kısma anlaşmasında süre uzatım kararını AA muhabirine değerlendirdi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) geçen yıl 30 Kasım'da üretim seviyesini günlük 1,2 milyon varil azaltma kararının ham petrol fiyatlarındaki artışı desteklediğini aktaran Lynch, Brent petrolün varil fiyatının 11 Nisan'da 56 dolara, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatının da 53 dolara yükseldiğini kaydetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Lynch, ham petrol fiyatlarındaki bu yükselişin ABD'deki kaya petrolü üreticilerinin yatırımlarını artırmasında etkili olduğunu ifade etti.

ABD'de geçen yıl 30 Kasım'da ham petrol üretiminin günlük ortalama 8,7 milyon varil olduğunu anımsatan Lynch, "ABD'de geçen hafta petrol üretimi yüzde 6,9 artarak günlük 9,3 milyon varile yükseldi. Artan üretimle birlikte 4 Mayıs'ta WTI'nın varil fiyatı 45 dolara, Brent petrolün varili de 48 dolara düşmüştü. Böylece petrol fiyatlarında 30 Kasım'dan bu yana elde edilen tüm kazançlar silindi." diye konuştu.

SUUDİLER VE RUSLAR PAZAR PAYINI KAYBEDECEK

Lynch, ABD'nin bu yıl için ham petrol üretim hedefinin günlük ortalama 9,3 milyon varil, gelecek yıl için de 10 milyon varil olduğunu dile getirerek, fiyatların varil başına ortalama 50 doların üzerinde olmasının ise ABD'de ham petrol üretiminde rekor seviyelere tırmandıracağını belirtti.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrolde üretimi kısma anlaşmasının süresini 2018 Mart'a kadar uzattığını hatırlatan Lynch, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerinde kesintiye devam etmesi halinde petrol fiyatlarında kısa dönemli artış görülecek. Öte yandan artan fiyatlar yeniden ABD'nin kaya petrolü üreticilerine fayda sağlayacak. Suudiler petrol üretiminde kesintiye devam ederse pazar paylarını kaybedecek. Rusya, uzun dönemde Suudi Arabistan kadar petrol kesintisinde bulunmadı ancak OPEC ve Suudileri desteklemeye devam etmesi durumunda Rusya'nın da kaybedeceği pazar payını geri kazanabileceğini düşünmüyorum. Petrol fiyatlarının artmasıyla ABD'de kaya petrolü yatırımlarının ve petrol üretiminin yükselmesi kesin. Suudiler ve Ruslar üretim kısma anlaşmasını uzatarak pazar payını kaybederken, ABD kazanan taraf olacak."

SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA'NIN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK

Hollandalı enerji danışmanlık firması VEROCY'nin ortağı Cyril Widdershoven da Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim kesintisinde süre uzatma anlaşmasının her iki ülke açısından çelişki oluşturduğunu söyledi.

Widdershoven, düşük petrol fiyatları karşısında Suudi Arabistan ve Rusya'nın enerji gelirlerine bağlı ekonomilerini kurtarmak için üretim kesintisine devam etmekten başka bir seçeneği bulunmadığını belirtti ve şunları kaydetti:

"Rusya ve Suudi Arabistan için tavuk-yumurta ikilemi söz konusu. İki ülke büyük oranda petrol üretimi ve ihracatına bağlı ekonomilerini kurtarmak için üretimlerini keserek petrol fiyatlarını yükseltmek istiyor. Ancak yüksek petrol fiyatları ABD'deki kaya petrolü üreticilerine yarıyor. ABD'de petrol üretimi artınca da petrol fiyatları tekrar düşüyor. Bu durum Suudi Arabistan ve Rusya'ya zarar veriyor."

Widdershoven, artan petrol fiyatlarının kısa dönemde Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin bütçelerine sınırlı ölçüde fayda sağlayacağını, Rusya'ya da gelecek yıllarda enerji yatırımları için ihtiyaç duyulacak sermayeyi oluşturmasında yardımcı olacağını vurguladı.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın anlaşmayı uzatma kararının, OPEC'in 25 Mayıs'ta Viyana'da düzenleyeceği olağan toplantıda ele alınacağını bildiren Widdershoven, "OPEC üyelerinden Irak, İran, Nijerya ve Libya'nın 30 Kasım'daki anlaşmadan muaf tutulmuştu. Bu ülkelerin de anlaşmayı destekleyerek kendi üretimlerinde kesinti yapmaları durumunda küresel arz fazlası daha kolay azalacak ve petrol fiyatlarının istikrar kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.