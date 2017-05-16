İngiltere'de enflasyon 4 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon nisan ayında 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İngiltere'de enflasyon Nisan'da yıllık bazda yüzde 2.7 ile beklentilerin üzerinde yükselirken, Eylül 2013'ten bu yana da en yüksek seviyeye çıktı. Reuters anketine katılan ekonomistler İngiltere'de yıllık enflasyonun yüzde 2.6 olarak gerçekleşmesini bekliyorlardı.

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Enflasyon oranı İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı üzerine sterlinin değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarının artmasıyla beraber son zamanlarda yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada bu yılın tüketiciler için zorlu geçebileceği ve maaşların enflasyona uyarlanmış bazda düşebileceğini belirtti.

Fakat yerel ekonomide aşırı ısınma sinyallerinin az olması nedeniyle BOE politika yapıcılarından biri hariç geri kalan yedisi faizleri değiştirmeme yönünde oy kullandı.