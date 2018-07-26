Turkcell ikinci çeyrek kârını açıkladı

Turkcell'in net kârı ikinci çeyrekte kur etkisiyle yüzde 41 gerilerken, gelirlerini yüzde 18.3 artıran şirket hedef yükseltti.

Turkcell ikinci çeyrekte abone sayısı ve abone harcamalarındaki artışa paralel olarak satış gelirlerini yüzde 18.3 artırarak 5.1 milyar liraya yükseltti. Ancak kurdaki artışla beraber keskin yükselen finansman giderinin etkisiyle net kâr geçen yıla göre yüzde 41 gerileyerek 415.1 milyon liraya indi.

CEO Kaan Terzioğlu bugün düzenlenen basın toplantısında şirketin yarı yıl satış ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) hedeflerini aştığını açıkladı. Operasyonel kârlılığının bir göstergesi olan FAVÖK ikinci çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre yüzde 46.5 artışla 2.1 milyar liraya yükselirken, şirket yıl sonu hedeflerini de yukarı çekti.

Turkcell yıl sonu gelir artış hedefini yüzde 14-16'dan yüzde 16-18'e yükseltti. Şirketin dün akşam KAP'ta açıkladığı bilançosuna göre, geçen yılın ikinci çeyreğinde 41 milyon lira olan finansman geliri bu yıl 1.1 milyar lira gider olarak gerçekleşti.

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TL'nin son aylarda hızlanan değer kaybı gelirleri Türk lirası, borçları ise döviz cinsi olan şirketler için mali yük yaratıyor. TL'nin dolar karşısında geçen yılın ikinci çeyrek sonundan bu yıl Haziran sonuna kadar değer kaybı yüzde 30, birinci çeyrek sonundan bu yana kaybı yüzde 6 düzeyinde. Oranlar euro için de benzer düzeyde.

Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu sonuçları değerlendirdiği basın toplantısında, finansman giderlerinin etkisini, "TL üç ayda yüzde 16 değer kaybına tabi oldu... Finansman modelini kurdaki artışlardan etkilenmeyecek tarzda şekillendirsek de, enflasyonun ve kurların artışı finansman maliyetlerini etkiliyor" şeklinde ifade etti.

Şirketlerin döviz borcu yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Turkcell'in dolar ve euro cinsi borçları ise Nisan ayında yapılan yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki dolar cinsi tahvil ihracı dışında bir önceki çeyreğe göre artış kaydetmedi. Şirketin 1.9 milyar dolar ve 1.2 milyar euro borcu bulunuyor.

Şirketin borçluluğunun bir göstergesi olan net borç/FAVÖK çarpanı 2017 sonundaki 1.26 düzeyinden ilk çeyrekte 1.44'e yükseldikten sonra 1.49'a çıktı. Ancak Turkcell'in tüketici finansman şirketinin kredi portföyü hariç tutulduğunda net borç/FAVÖK çarpanı 0.84 ile analistler tarafından sağlıklı olarak nitelenen 1 seviyesinin altında yer alıyor.

Şirketin yabancı para açık pozisyonu ise 301 milyon dolar ile yönetimin daha önce "konfor bölgesi" olarak nitelediği 500 milyon dolar seviyesinin altında bulunuyor. Terzioğlu açık pozisyonun "konfor bölgesi"nin altında kalmaya devam edeceğini ifade ederek, "Bunun 215 milyon doları gerçek pozisyon. Kalanı yabancı para kira kontratları karşılığı. Bunları bu seviyede taşımayı sürdüreceğiz" dedi.

Güne yüzde 0.6 yükselişle başlayan Turkcell hisseleri 12.47 liraya kadar çıktıktan sonra saat 1717'de yüzde 5.7 primle 12.36 lirada bulunuyor.

ABONE SAYISI VE DİJİTAL HİZMET KULLANIMI ARTTI

Satış gelirlerini abone tabanını genişleterek ve verdiği dijital hizmetlerin kullanımını artırarak sağlamayı hedefleyen Turkcell iki tarafta da büyümeyi sürdürmüş görünüyor.

Gelirlerinin yüzde 80'ini Türkiye'den sağlayan Turkcell'in Türkiye'deki toplam abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 300,000; geçen yılın aynı dönemine göre de yaklaşık 1 milyon artarak 37.6 milyona çıktı. Bu artışın yaklaşık üçte ikisi mobil hatlardan geldi.

Toplam abonelerin yaklaşık yarısını oluşturan mobil faturalı abonelerden sağlanan ortalama aylık gelir (ARPU) de geçen yıla göre yüzde 13.3 artarak 34.9 liraya yükseldi.

Gelirdeki artışı destekleyen unsurlar arasında şirketin sunduğu paralı dijital servislerden üçünü birden kullanan abonelerin oranında devam eden artış, artan mobil veri kullanımı ve daha yüksek veri tüketen 4.5G uyumlu telefon sahibi abone sayısı bulunuyor.

Şirketin mobil abonelerinde ses ve verinin yanı sıra dijital hizmetlerden en az birini kullananların sayısı bir önceki çeyreğe göre 2, geçen yıla göre 14 yüzde puan arttı. Terzioğlu "100 müşterimizden 61'i data ve sesin üzerine en az bir dijital hizmeti tüketiyor" dedi.

Turkcell bazıları paralı olan bu hizmetlerin kullanımından gelir sağlıyor. Ücretsiz hizmetlerin kullanımı da abone kayıp oranlarının düşmesini sağlıyor.

Şirket varolan müzik, dergi, video, mesajlaşma hizmetlerinin yanına son aylarda internet üzerinden oynanan oyunları da ekledi.

BÜYÜME FIRSATI VEREN DİJİTAL HİZMETLER

Şirketin ileriki yıllarda büyüme alanı olarak belirlediği e-ticaret alanındaki faaliyetleri arama motoru, tüketici finansmanı ve ödeme sistemleri yapıtaşlarından oluşuyor.

Tüketici finansman şirketi dışındaki birimlerin net kâra etkisine değinmeyen Terzioğlu bu alandaki hedeflerini, "Finans sektöründeki ikinci yılımızın tamamlanması şunu gösteriyor ki biz burada telekom sektöründe var olan pazar payımıza ulaşma potansiyeline sahibiz. Tüketici finansmanı ve mobil ödeme teknolojileriyle başladığımız bu yolculukta ileride bize daha büyük bir pazar sağlayacak" diyerek ifade etti.

Turkcell'in yatırımcı sunumuna göre, tüketici finansman şirketi bu yılın ikinci çeyreğinde net kârını iki kattan fazla artırarak 123 milyon liraya yükseltti.

Terzioğlu şu anda bireysel abonelere enerji satışı yapan birimi Enerjicell'in cirosunu bir aydan kısa bir sürede 129 milyon liraya yükselttiğini de ifade etti; ancak kârlılığı hakkında bilgi vermedi.

Enerjicell'in önümüzdeki dönemde akıllı ev teknolojileri alanında da faaliyet göstereceğini belirten Terzioğlu, "Enerjide önemli bir hizmet tanımı boşluğu var. İnsanların beklentilerini tekrar tanımlayacağız... Çok ciddi şekilde büyüyebileceğini görebiliyorum" dedi.