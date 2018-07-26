Akbank'ın kârı beklentilerin üzerinde geldi

Akbank'ın ikinci çeyrek net kârı beklentilerin hafif üzerinde 1.6 milyar TL oldu.

Akbank'ın ikinci çeyrek net kârı 1.6 milyar TL oldu. Bankanın 2017 aynı dönem net kârı 1.57 milyar TL düzeyindeydi. Reuters'ın anketine göre Akbank'ın net kârı ikinci çeyrekte 1.56 milyar TL olarak bekleniyordu.

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