Tüpraş'tan Londra hamlesi

Tüpraş Londra'da bir ofis açılmasına karar verdiğini ve kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Tüpraş'tan, KAP'a dün akşam yapılan açıklamada, "Sektördeki benzer uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak ve ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla ticaret (trading) yapmak üzere Londra'da bir ofis açılmasına karar verilmiştir. Londra ofisinin kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir" denildi.

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Reuters'ta yer alan bir haberde Tüpraş'ın bir ofis açma hazırlığı içinde olduğu Londra'da benzin, fuel oil ve türev ürün trade pozisyonları için çalışan aradığı belirtilmişti.