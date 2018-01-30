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Turkcell’den inovatif adım

30.01.2018 - 11:18

Turkcell ve Huawei ortak girişimi olan Joint Agile Delivery (JAD), ‘5G’ye Giden Yol’ için temel oluşturan dünyanın ilk 4.5G spektrum koordinasyonunu gerçekleştirdi. Geleceğe odaklı şebekeler kurmak amacıyla gerçekleştirilen proje, Huawei’nin en yeni yazılım çözümü ile Antalya’daki ticari ağ üzerinde hayata geçirildi.

Dünya 2020’de hayata geçmesi beklenen 5G teknolojisine yönelik hazırlıklarını sürdürürken, Türkiye, bu alanda sunduğu ilklerle öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk dijital operatörü Turkcell ve önde gelen teknoloji şirketlerinden Huawei işbirliğinde ‘5G’ye Giden Yol’ için temel oluşturulan dünyanın ilk 4.5G spektrum koordinasyonu gerçekleştirildi. Turkcell ve Huawei ortak girişimi olan Joint Agile Delivery’nin (JAD), hayata geçirdiği proje, Huawei’nin en yeni yazılım çözümü ile Antalya’daki ticari ağ üzerinde hayata geçirildi.

TechCity 2.0 projesinin en önemli teknolojilerinden olan bu çözüm, yüksek ve düşük LTE bantları arasında kullanıcı deneyimi ve kullanıcı veri akışına bağlı kanal seçimi yaparak, koordinasyon sağlıyor.  Bu sayede Turkcell’in sahip olduğu geniş frekans spektrumunun daha verimli kullanımı sağlanıyor. Spektrumun teknolojik inovasyonunu devamlı kılmak ve geleceğe odaklı şebekeler kurmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, LTE şebekeleri yenilikler üretmeye ve evrimleşmeye devam edecek.  

VERİMLİLİK EN ÜST SEVİYEDE

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, LTE Spektrum Koordinasyonu konusuyla ilgili: "2017’de Turkcell ve Huawei iş birliği ile TechCity 2.0 lansmanı gerçekleştirildi. Bu projenin amacı teknolojik inovasyonu devamlı kılmak ve geleceğe odaklı şebekeler kurmak. Yüksek bantlar yüksek veri hızına imkân verirken, düşük bantlar mükemmel bir kapsama alanı sunuyor. 4.5G Spektrum Koordinasyonu bu karakteristiklerin en avantajlı taraflarını kullanarak spektral verimliliği en üste taşıyor ve özellikle kapsama alanı sınırında yer alan kullanıcılar için kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.” dedi.

SERVİS BAZLI ŞEBEKE İÇİN ÖNCÜ

Huawei Kablosuz Ağlar Ürün Grubu AR-GE Başkanı Ying Weimin de: "4.5G Spektrum Koordinasyonu Huawei CloudAIR çözümü içerisinde yer alan kritik teknolojilerden birisi. Bu çözümün ticari bir şebeke üzerinde Turkcell ile beraber dünyada ilk kez uygulanmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu testte elde ettiğimiz kayda değer performans da bizi ayrıca memnun etti. Bu teknoloji uplink ve downlink bağlantılarının karşılıklı birbirine olan bağımlılığını aşarak uplink bağlantısının yüksek bantlarda gördüğü kısıtlı kapsama alanıyla ilgili sorunu ortadan kaldırıyor. Bir başka deyişle bu çalışma ‘5G’ye Giden Yol’ için temel oluşturuyor ve servis bazlı şebeke kurulumu için öncü bir örnek teşkil ediyor." dedi

 


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