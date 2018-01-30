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Ziraat Katılım kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

30.01.2018 - 11:21

Ziraat Katılım 100 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 29 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 102 gün vadeli 100 milyon TL fonlama temin etmiş oldu.

Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım’ın, faaliyete başladığı 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 1.5 milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracı toplamda 1.5 milyar TL’ye ulaştı.

Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir “Ziraat Katılım bugün on üçüncü kira sertifika ihracını başarı bir şekilde gerçekleştirdi. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi bugün gerçekleştirdiğimiz 100 Milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir.

Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden “Paylaştıkça daha fazlası” ilkemizle büyümeye devam edeceğiz “ diyerek sözlerini tamamladı.

 


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