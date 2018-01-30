Turkcell'den 'yeniden yapılandırma' kararı

Turkcell, bazı ihtilaf ve cezalarını yeniden yapılandırılmasına karar verdi, ödemelerin toplam tutarı 600.8 milyon TL olacak.

Turkcell bazı ihtilaf ve cezaların yeniden yapılandırılmasına karar verdiğini ve ödemelerin toplam tutarının 600.8 milyon lira olacağını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu yapılandırma ile ilgili 31 Aralık 2017 finansallarında 575.1 milyon lira karşılık ayrılacağı; kâr dağıtım teklifinde bu tutarın olumsuz etkisinin dikkate alınmayacağı belirtildi.

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Açıklamaya göre; hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı, idari ücret, telsiz ücretleri ile ilgili devam eden ihtilaflar ve bunlarla bağlantılı cezai şart, gecikme faizi, gecikme zammı ve yargılama giderlerinin yapılandırılması kapsamında yapılacak 600.8 milyon liralık ödeme ilk taksidi 1 Ocak 2018'de olmak üzere, altı eşit taksitte ve ikişer aylık dönemler halinde yapılacak.