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Türk Telekom olağanüstü toplanacak

26.06.2018 - 11:50
Türk Telekom olağanüstü toplanacak

Türk Telekom'un olağanüstü genel kurulunda yeni yönetim kurulu belirlenecek.

Türk Telekom'un yönetim kurulu üyelerinin seçimin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısı 19 Temmuz'da yapılacak. Şirketin 12 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin tamamının görev süresi gelecek ay dolacak.

Üyeler son olarak Temmuz 2015'te seçilmiş, müteakip görevden ayrılanlar yerine seçilenlere de Temmuz ayı sonuna kadar görev verilmişti. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre toplantı gündemi yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve üyelere kanunlar doğrultusunda yetki verilmesinden oluşuyor.

Konuya yakın bir kaynak da toplantıda sadece yönetim kurulunun üyelerinin seçileceğini ifade etti.


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