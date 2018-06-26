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"Azalan belirsizlik Türkiye'nin kredi notu açısından pozitif"

26.06.2018 - 10:46
"Azalan belirsizlik Türkiye'nin kredi notu açısından pozitif"

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonrasında iç politika üzerindeki azalan belirsizliğin, Türkiye'nin kredi notu açısından pozitif olduğu şeklinde değerlendirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR), Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonrasında iç politika üzerindeki azalan belirsizliğin, kredi notu açısından pozitif olduğunu duyurdu.

AA'nın haberine göre: JCR'nin, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı açıklama, kuruluşun resmi internet sitesinde yayımlandı.

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Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısının, AK Parti'nin siyasi tabanını daha fazla güçlendirmesinin beklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de seçimler sonrasında iç politika üzerinde azalan belirsizlik, kredi notu açısından pozitif.

Diğer taraftan, JCR olarak, enflasyon oranı ve cari açık gibi süregelen temel makroekonomik istatistiklere ilişkin Eylül 2017 sonundaki Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen dengesizlikleri düzeltmeye yönelik tedbirlerin planlandığı gibi devam etmediğine işaret ediyoruz.

JCR, yeni Erdoğan yönetiminin makroekonomik dengesizliklerin düzeltilmesine yönelik yapısal reformlara odaklanıp odaklanmayacağını ve OVP'de belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmayacağını izlemeye devam edecek." 

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