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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 26 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

26.06.2018 - 10:19
Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı hafif gerilerken, gram altın 190,4 liradan, çeyrek altın ise 313 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 190,4 seviyelerinde dengeledi. Dün dolar kurundaki dalgalanmalara paralel 184-192 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,28 azalışla 190,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 190,4 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.276 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN FİYATI GERİLEDİ

Altın fiyatları ABD'de faiz artırımına ilişkin ihtimallerin artmasıyla hafif gerilerken, zayıf seyreden dolar ve ABD ve diğer büyük ekonomiler arasında artan ticaret gerilimi altını destekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,264.34 dolara geriledi.

 


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