Küresel doğalgaz talebi artacak

Küresel doğalgaz tüketiminin, her yıl yüzde 1,6'lık talep artışıyla 2023 yılında 3,7 trilyon metreküpten 4,1 trilyon metreküpe çıkacağı tahmin edildi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 5 yıllık piyasa analizini içeren "Gaz 2018 Raporu"nda, küresel doğalgaz talebinin her yıl yüzde 1,6 artacağı ve bu artışının Asya'dan kaynaklanacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre: Asya bölgesinde özellikle Çin'in temiz hava için attığı adımların, ülkedeki doğalgaz talebinin artmasındaki en önemli etken olmasının beklendiği ifade edildi.

Küresel olarak da sanayi sektöründe elektrik üretiminde gazın payının artacağına dikkat çekilerek, küresel doğalgaz tüketiminin 2023 yılında 3,7 trilyon metreküpten 4,1 trilyon metreküpe çıkacağı öngörüldü.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Avrupa'nın gazda ithalata olan bağımlılığı artacak. Bu da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile Rusya'nın boru hatlarıyla gönderdiği gaz arasında bir rekabete yol açacak.

Ayrıca, küresel ticaretteki artışın bir numaralı faktörü LNG olacak. Bu da çoğunlukla ABD, Avustralya ve Rusya'dan gelecek."

Raporda, LNG'de ana ithalatçının Japonya olduğu hatırlatılarak, Çin'den gelen LNG talebinin de 'ciddi' düzeyde artacağı vurgulandı.

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