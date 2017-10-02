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Türk Telekom ile ilgili 'ek süre' talebi

02.10.2017 - 17:39 | Son Güncelleme : 02.10.2017 - 17:50

Saudi Telecom, Oger'in Türk Telekom borç yapılandırma müzakerelerinde kasım ayına kadar ek süre istedi.

Saudi Telecom, Oger'in Türk Telekom ( TTKOM ) borç yapılandırma müzakerelerinde, kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek Hazine’ye mektup yazarak ödeme için Kasım’a kadar ek süre istedi. Reuters'in haberine göre; Başbakanlık, ulaştırma bakanlığı ve hazine söz konusu taleple ilgili değerlendirme yapacak.

OGER KREDİ ÖDEMESİNİ YAPMADI

Oger, Türk Telekom’da satın alma için kullandığı kredinin 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2017 geri ödemesini yapmadı.

 


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