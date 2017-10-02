Goldman Sachs: Enflasyon zirve yapacak

Goldman Sachs, Türkiye'de ekim ayı enflasyonunun yüzde 11.5 ile zirve yapmasını, ardından hafif gerilemesini bekliyor.

ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı Goldman Sachs, ekim ayında enflasyonun Merkez Bankası'nın projeksiyonlarına paralel olarak yüzde 11.5'e yükselerek zirve yapacağını, yıl sonunda ise yüzde 10'e çekilmesinin beklendiği belirtildi.

Goldman Sachs'a göre; göre enflasyon beklentilerindeki artış ve talep tarafının güçlü kalmasıyla enflasyon 2018 yılında da yüksek kalacak. Yine kuruma göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018'in ilk çeyreğinde sıkı duruşunu sürdürecek.

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ENFLASYON YARIN AÇIKLANIYOR

Eylül ayı enflasyon verisi de yarın saat 10:00'da açıklanacak. Ağustos'ta yüzde 10.68 olarak gerçekleşen yıllık rakamın eylül ayında yüzde 11.10'a yükselmesi bekleniyor.