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Çeyrek altın ne kadar? ( 3 Ekim altın fiyatları )

03.10.2017 - 08:53

Altın fiyatları dolardaki yükselişle 1.5 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Çeyrek altın 240 liranın altında işlem görüyor.

Altın; hisse senetleri ve doların beklentilerin üstünde açıklanan ABD verisi ve güçlü ABD hazine tahvil getirilerinin desteğiyle yükselmesiyle, yedi haftanın dip seviyesine geriledi.

Spot altının ons fiyatı 1,267.76 dolar ile Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.1 düşüşle 1,269.20 dolarda bulunuyor. ABD altının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1,272 dolara geriledi.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın 239 liradan, cumhuriyet altını ise 985 liradan alıcı buldu.


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