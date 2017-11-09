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Türk Eximbank'tan 'kur riski' tedbiri

09.11.2017 - 09:59

Türk Eximbank ihracatçıların kur riski yönetimi için Aralık ayında forward kur sunmaya başlayacak.

Türk Eximbank ihracatçıların kur riski yönetimi için forward (vadeli) kur sunulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve ürünün Aralık ayında kar gözetilmeksizin fiyatlama yapılarak sunulacağını açıkladı.

Türk Eximbank tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kur riskinin yönetimi amacıyla vadeli işlemlerin kullanımının yaygınlaştırılması özellikle döviz kuru istikrarına katkı sağlayacak ve kur üzerindeki ani şokların etkisini azaltacaktır" denildi.

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Açıklamada, döviz kurunda son dönemde yaşanan gelişmeler ve oynaklığa bakıldığında, kur riski yönetimi hususunda ihracatçıların son derece bilinçli olmaları gerektiği belirtilerek, "Kur riskini etkin yönetemeyen ihracatçıların başlangıç bütçelerinde karlı görünen işlemlerinden aleyhe kur gelişmesi nedeniyle zarar edebildiği sıkça görülmektedir" denildi.

Açıklamada, Türk Eximbank'ın Haziran 2011'den itibaren ihracatçıların, kur riskine karşı korunabilmelerini teminen döviz satım (put) opsiyonu ve Ocak 2015 tarihinden itibaren de döviz alım (call) opsiyonu hizmeti, yani kur riskine karşı kendilerini sigortalama imkanı sunulduğu hatırlatıldı. 


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