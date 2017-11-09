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Venezuela'ya yaptırımlar artırılabilir

09.11.2017 - 10:47

Avrupa Birliği, Venezuela'ya silah ambargosu koyacak, yaptırımları artırabilir.

Avrupa Birliği, Venezuela'da süren siyasi krize tepki olarak bu ülkeye silah ambargosu getirmeye karar verdi. İki AB diplomatının verdiği bilgiye göre yaptırımların daha da artırılması düşünülebilir. Bu önlemler, bu yılın başında Venezuela'ya yaptırım getiren ABD ile AB'nin bu konudaki uygulamalarını yakınlaştıracak. Önlemler, daha önce Venezuela'ya karşı sert bir yaklaşıma karşı çıkan Brüksel'in tavrındaki değişikliğin de işareti oldu.

Bir AB diplomatı, dün kabul edilen önlemlerin, Pazartesi günü (AB dışişleri bakanları tarafından) onaylanmasının önünün açıldığını söyledi. Diplomat, bakanların onayının sadece bir formalite olduğunu da ekledi.

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İspanya, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya yakın olan kişilere yaptırım uygulanmasını uzun süredir ısrarla talep ediyor ancak AB, yaptırım uygulanacak isimler konusunda görüş ayrılığı yaşıyordu. Bu arada İngiltere de, Venezuela'nın önemli bir silah tedarikçisi konumunda.

Diplomatlar, AB hükümetleri için dönüm noktasının geçen ay yapılan ve Maduro'nun sosyalist parti iktidarının lehine sonuçlanan bölgesel seçimler olduğunu söylüyor. Anketler muhalefetin kolayca çoğunluğu kazanacağını göstermesine rağmen, hükümet yanlısı seçim kurulunun açıkladığı sonuçlara göre, muhalifler çok az sayıda bölgede kazanabildi.

AB büyükelçilerinin dün yaptıkları toplantıda alınan kararlar, yaptırımların ancak yasal dayanağını hazırlamış oluyor ve yaptırıma maruz kalacak isimleri belirlemiyor. Bir başka diplomat, seyahat yasakları ve varlıkların dondurulması gibi önlemlerin, yalnızca "gelişmelerin gerektirdiği takdirde" Venezuela'lı yetkililere uygulanacağını belirtti.

Diplomatlar, silah ambargosu onaylandıktan sonra, Venezuela'da halka karşı baskı ve denetim uygulanmasında kullanılabilecek ekipmanın ihracatına da yasak getirilebileceğini söylediler.


Etiketler

  • silah ambargosu
  • Venezuela
  • Nicolas Maduro
  • seyahat yasakları
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