Motorine de zam geliyor

Motorinde 11 Kasım`dan geçerli 10-12 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

11 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yayımlanan duyuruda, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 11 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi.

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