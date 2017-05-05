Türk devinin kârı 11 kat arttı

Tüpraş'ın birinci çeyrek net kârı yaklaşık 11 kat artışla 868.8 milyon TL oldu.

Tüpraş'ın ilk çeyrek net kârı kapasite kullanımı ve satışlardaki artışla geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık 11 kat artarak 868.8 milyon lira oldu. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, ilk çeyrek gelirleri de yüzde 100 artışla 12.37 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, ilk üç ayda kapasite kullanımı geçen yıl aynı dönemdeki yüzde 99.7 seviyesinden yüzde 106.4'e yükseldi.