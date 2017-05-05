‹ Önceki Haber Petrol fiyatları sert geriledi Petrol fiyatları sert geriledi Sonraki Haber › Türk devinin kârı 11 kat arttı Türk devinin kârı 11 kat arttı

Dolar fiyatları kritik karara ne tepki verdi?

05.05.2017 - 08:31 | Son Güncelleme : 06.05.2017 - 00:23

Gün içerisinde 3.57 seviyesinin üzerini gören dolar fiyatları, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ardından 3.55 seviyesinin altına gerilerken, S&P kararına tepkisiz kaldı.

Gün içerisinde dalgalı seyreden dolar/TL, S&P kararı öncesi 3.54 seviyesinde hareket ederken, beklentiler doğrultusunda gelen kararın açıklanmasından sonra herhangi bir tepki vermedi.

Sabah saatlerinde dolara karşı en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi olan Türk Lirası, ABD tarım dışı istihdam verisiyle değer kazandı. Güne 3.57 seviyesinde başlayan dolar fiyatları en yüksek 3.5772 seviyesini görürken, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 3.55 seviyesinin altına geriledi. Dolar kuru en düşük 3.5461 seviyesini gördü. Euro/TL ise 3.90 seviyesinde işlem gördü.

'DOLAR 3.52'LERDE KALMAYI SÜRDÜREBİLİR'

Ekonomist Beste Naz Köksal S&P'nin kararını Hurriyet.com.tr'ye yorumladı. Köksal; "S&P görünümü teyit etti. Negatif olarak görünürlüğü korudu. Şöyle bir durum var; S&P'nin görünümü negatifte tutması olası bir not indirimi için hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda 2017 ile 2020 arası büyümenin yüzde 3'te  kalacağını söylüyor. Zaten Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyüme performansına sahip dolayısıyla uzun vadeli dönemde demek ki S&P ekonomik reformların başarılı olabileceğine şu an için inanmıyor çünkü büyüme rakamından bunu görebiliyoruz. S&P erken seçim görmediğinden bahsetmiş, bu da aslında siyasi risklerin o kadar da fazla olmadığı şeklinde yorumlamamıza neden oluyor. S&P kararının kuru olumlu ya da olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Özellikle dolar/TL kuru S&P'ye reaksiyon vermeyeli uzun zaman oldu. Bir süre daha kur 3.52'lerde destek olarak kalmayı sürdürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

 

'GENEL OLARAK PİYASA ETKİSİ ÇOK FAZLA OLMAZ'

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Beklediğim şekilde oldu. S&P teyit etmiş oldu. Genel olarak piyasa etkisi çok fazla olmaz. Türkiye güçlü olmaya devam ediyor mali disiplin gibi sebeplerden ancak diğer taraftan yüksek bir enflasyon baskısı kurlarda yaşanabilecek artışların maliyet baskısı üzerinden enflasyonu daha yukarılara götürmesi söz konusu. Şu anda Türkiye'nin kredi notlarında bir düzelme görebilmemiz için elimizde yeterli argüman yok. Yüksek cari açık kapsamında ki zaten fiyatlandırmada avantajlı etkisinin yitirecek olduğu düşünecek olursak dış plazman ihtiyacı halen bizi dışarıya karşı kırılgan bir hale getiriyor. Bu Fed kaynaklı olabilir, Trump kaynaklı olabilir.... Dolayısıyla ben fiyat istikrarı açısından olumlu bir konumda olmadığımızı düşünüyorum. Zaten şu anda diğer derecelendirme kuruluşları açısından baktığımızda mevcut durumda Türkiye'nin yatırım yapılabilir notlarını geri kazanması için ekonomik gündemin ele alınması lazım. Zaten şu an birçok ekonomik hedeften uzak durumdayız. Büyüme aşağı, enflasyon yukarı doğru baskılanıyor. Para politikası araçları elimizde oldukça az, fazla sıkılaştırma büyümeyi baskılayacağı gibi sıkı duruştan daha gevşek bir durum da bize yüksek kur ve yüksek enflasyon olarak geri dönecektir." dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Petrol fiyatları sert geriledi Petrol fiyatları sert geriledi Sonraki Haber › Türk devinin kârı 11 kat arttı Türk devinin kârı 11 kat arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
93.928 Değişim: 0,96% Hacim : 5.012 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 93.114 05.05.2017 Yüksek 94.107
Açılış: 93.114
3,5449 Değişim: -0,23%
Düşük 3,5422 05.05.2017 Yüksek 3,5787
Açılış: 3,55325
3,8992 Değişim: -0,20%
Düşük 3,8871 05.05.2017 Yüksek 3,9300
Açılış: 3,90685
140,12 Değişim: -0,13%
Düşük 139,80 05.05.2017 Yüksek 141,98
Açılış: 140,29
1,0997 Değişim: 0,11%
Düşük 1,0952 05.05.2017 Yüksek 1,1000
Açılış: 1,09843
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.