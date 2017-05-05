Gün içerisinde 3.57 seviyesinin üzerini gören dolar fiyatları, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ardından 3.55 seviyesinin altına gerilerken, S&P kararına tepkisiz kaldı.

Gün içerisinde dalgalı seyreden dolar/TL, S&P kararı öncesi 3.54 seviyesinde hareket ederken, beklentiler doğrultusunda gelen kararın açıklanmasından sonra herhangi bir tepki vermedi.

Sabah saatlerinde dolara karşı en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi olan Türk Lirası, ABD tarım dışı istihdam verisiyle değer kazandı. Güne 3.57 seviyesinde başlayan dolar fiyatları en yüksek 3.5772 seviyesini görürken, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 3.55 seviyesinin altına geriledi. Dolar kuru en düşük 3.5461 seviyesini gördü. Euro/TL ise 3.90 seviyesinde işlem gördü.

'DOLAR 3.52'LERDE KALMAYI SÜRDÜREBİLİR'

Ekonomist Beste Naz Köksal S&P'nin kararını Hurriyet.com.tr'ye yorumladı. Köksal; "S&P görünümü teyit etti. Negatif olarak görünürlüğü korudu. Şöyle bir durum var; S&P'nin görünümü negatifte tutması olası bir not indirimi için hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda 2017 ile 2020 arası büyümenin yüzde 3'te kalacağını söylüyor. Zaten Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyüme performansına sahip dolayısıyla uzun vadeli dönemde demek ki S&P ekonomik reformların başarılı olabileceğine şu an için inanmıyor çünkü büyüme rakamından bunu görebiliyoruz. S&P erken seçim görmediğinden bahsetmiş, bu da aslında siyasi risklerin o kadar da fazla olmadığı şeklinde yorumlamamıza neden oluyor. S&P kararının kuru olumlu ya da olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Özellikle dolar/TL kuru S&P'ye reaksiyon vermeyeli uzun zaman oldu. Bir süre daha kur 3.52'lerde destek olarak kalmayı sürdürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

'GENEL OLARAK PİYASA ETKİSİ ÇOK FAZLA OLMAZ'

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Beklediğim şekilde oldu. S&P teyit etmiş oldu. Genel olarak piyasa etkisi çok fazla olmaz. Türkiye güçlü olmaya devam ediyor mali disiplin gibi sebeplerden ancak diğer taraftan yüksek bir enflasyon baskısı kurlarda yaşanabilecek artışların maliyet baskısı üzerinden enflasyonu daha yukarılara götürmesi söz konusu. Şu anda Türkiye'nin kredi notlarında bir düzelme görebilmemiz için elimizde yeterli argüman yok. Yüksek cari açık kapsamında ki zaten fiyatlandırmada avantajlı etkisinin yitirecek olduğu düşünecek olursak dış plazman ihtiyacı halen bizi dışarıya karşı kırılgan bir hale getiriyor. Bu Fed kaynaklı olabilir, Trump kaynaklı olabilir.... Dolayısıyla ben fiyat istikrarı açısından olumlu bir konumda olmadığımızı düşünüyorum. Zaten şu anda diğer derecelendirme kuruluşları açısından baktığımızda mevcut durumda Türkiye'nin yatırım yapılabilir notlarını geri kazanması için ekonomik gündemin ele alınması lazım. Zaten şu an birçok ekonomik hedeften uzak durumdayız. Büyüme aşağı, enflasyon yukarı doğru baskılanıyor. Para politikası araçları elimizde oldukça az, fazla sıkılaştırma büyümeyi baskılayacağı gibi sıkı duruştan daha gevşek bir durum da bize yüksek kur ve yüksek enflasyon olarak geri dönecektir." dedi.

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