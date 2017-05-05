Trump, ilk önemli zaferini kazandı

ABD Temsilciler Meclisi, 'Obamacare' olarak bilinen sağlık sigorta sistemini kaldırarak yerine AHCA'yı koymayı öngören tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, 'Obamacare' sağlık sigortası sistemini yürürlükten kaldırarak yerine Başkan Donald Trump'ın getirdiği Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası'nı (AHCA) koymayı teklif eden tasarıyı 213'e karşı 217 oyla kabul etti.

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Trump, AHCA için mart ayında yapılacak oylamayı çoğunluğu sağlayamayacağı endişesiyle iptal etmişti.

Obamacare'in yürürlükten kaldırılması, Trump'ın yönetime geldiği günden bu yana kazandığı en önemli zafer olarak değerlendirildi.

Öte yandan AHCA'nın yürürlüğe girmesi için ABD Senatosu'nun da onayı gerekiyor.

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