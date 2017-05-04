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Türk devi yeniden aktif hale geliyor!

04.05.2017 - 08:53

2001 yılında bankacılık yapma yetkisi sona eren ve tasfiye kapsamına alınan bir dönemin devi Emlak Bankası yeniden aktif hale getiriliyor. Bankanın ev şeklindeki eski logosunu kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

Bir dönemin devi Emlak Bankası geri dönüyor. 2001 yılından bu yana tasfiye sürecinde olan Emlak Bankası’nın yeniden aktif hale getirilmesi için düğmeye basıldı. Son dakikada bir değişiklik olmazsa, bankanın tasfiye sürecinin sonlandırılmasına ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde olan prim ve vergi yeniden yapılandırma yasa tasarısına, önergeyle eklenecek.

ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA KURULDU

Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Emlak Bankası, 3 Haziran 1926’da Atatürk’ün talimatı doğrultusunda 20 milyon TL sermaye ile kurulan bir banka. 1953 yılında ödenmesi sermayesi 300 milyon TL’ye çıkarılan banka, AnkaraYenimahalle, Ankara-Telsizler, İstanbul-Levent, İstanbul-Koşuyolu İstanbul-Emekli Subay Evleri, İstanbul-Ataköy,İzmir-Denizbostanlısı, Edirne-Mimar Sinan, Eskişehir-Yunuskent, Urfa, Çankırı ve Diyarbakır konutları projelerine imza attı.

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Banka bu dönemde kendi inşaatlarının yanı sıra, Ankara Türk Ocakları Merkez Binası, Merkez Bankası Binası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Konutları, TRT Sitesi, Devlet Mahalleleri, TBMM Lojmanlarını da inşa etti. Faaliyet gösterdiği son yıllarda ise İstanbul-Ataköy, Ataşehir, Bahçeşehir, Mimaroba, Sinanoba, Ankara-Bilkent, Elvankent, Konutkent, İzmir-Gaziemir, Mavişehir gibi projeleri gerçekleştiren banka, konut, dış ticaret ve denizcilik sektörlerinde uzmanlaştı. Ancak 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile, Emlak Bankası’nın bankacılık yapma yetkisi sona erdirildi ve tasfiye kapsamına alındı.

VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİNDE

Banka için, Zeki Sayın başkanlığında bir tasfiye yönetim kurulu da oluşturuldu. Geçen yıllar içinde,tasfiye çalışmaları kapsamında bankanın tüm borçlarını ödediği ve alacaklı pozisyona geldiği öğrenildi. Buna göre bankanın alacakları, 123 milyon TL’ye ulaştı. 2015 yılında vergi rekortmenleri listesinde 100. sırada, 2014 yılı vergi rekortmenleri listesinde de 91. sırada yer alan bankanın sermayesi de, aranılan koşulları karşılar noktaya geldi.

1 YILLIK BİR GEÇİŞ SÜRECİ OLACAK

Aktif hale gelmeyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından, bankanın ev şeklindeki eski logosunu kullanmaya devam etmesi bekleniyor. “Tasfiye kararının kaldırılmasının ardından neler yapılacak” sorusuna ise, ”Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 1 yıllık bir geçiş süresi tanıyacağı ve tüm çalışmaların bu süre içinde tamamlanacağı” yanıtı veriliyor. Bankanın nasıl bankacılık yapacağı, hangi alanlara yoğunlaşacağı ve kaç şubesi olacağı gibi konuların da, bu geçiş süreci içinde, yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından belli olacağı ifade ediliyor.

12 MAYIS’TA GENEL KURUL

HALEN tasfiye halinde olan bankanın 2016 yılı olağan genel kurul toplantısının tarihi ise 12 Mayıs olarak belirlendi. Bankanın internet sitesindeki bilgilere göre, 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak genel kurul toplantısında 2016 yılı faaliyet raporu değerlendirilecek, kâr-zarar hesapları okunacak, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ibra edilecek ve tasfiye, yönetim, denetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecek.


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