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New York borsası "karışık" kapandı

04.05.2017 - 08:35

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantısının ardından, günü "karışık" tamamladı. Asya borsaları bugün gerilerken, dolar dün Fed toplantısı sonrası yapılan şahin açıklamalar sonrası gerçekleştirdiği kazançları korudu.

Fed iki günlük toplantısı sonrası faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda sabit tutarken, zayıf birinci çeyrek ekonomik büyümenin geçici olduğunu belirtti ve istihdam piyasasındaki güçlenmenin altını çizerek bu yıl hâlâ iki kez daha faizleri artırmak hedefi doğrultusunda ilerlediği sinyalini verdi.

CME Group verilerine göre piyasa işlemcileri Fed'in açıklamasından önce yüzde 63 şans verdikleri Haziran ayında bir faiz artışına şimdi yüzde 72 şans veriyorlar.

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Küresel piyasalarda dikkatler yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerine çevrilirken, dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi Nisan ayında 177,000 istihdam artışının olduğunu gösterdi.

Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasalarını takip eden MSCI endeksi değer kaybeden emtia, enerji ve finansal hisselerin etkisiyle yüzde 0.5 geriledi.

Japonya piyasası bugün tatil dolayısıyla kapalı.

Çin hisseleri ise ülkedeki hizmet sektörünün Nisan ayında neredeyse bir yılın en zayıf seviyesine gerilemesinin ekonomik yavaşlama endişelerini tetiklemesinin ardından yüzde 0.3 düştü.     

NEW YORK BORSASI "KARIŞIK" KAPANDI

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantısının ardından, günü "karışık" tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 8,01 puan (yüzde 0,04) artışla, 20.957,90 puana yükseldi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 3,04 puan (yüzde 0,13) kayıpla 2.388,13 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 22,82 azalışla (yüzde 0,37) 6.072,55 puana geriledi.

Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mayıs toplantısında politika faizi beklendiği gibi sabit tutuldu.

Analistler, FOMC metninde bir sonraki faiz artışına yönelik net bir ipucu verilmemesine karşın pozitif bir dil kullanılmasını, Fed’in haziran toplantısında faiz artırmaya açık kapı bıraktığı şeklinde yorumladı. 


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