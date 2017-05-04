Altının gram fiyatı, 140,1 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının ons fiyatı ise 6 haftanın en düşüğünde işlem görüyor.

Dün uluslararası piyasada değer kaybeden altının ons fiyatına bağlı olarak 140,4 liraya inen altının gram fiyatı, gerileyişini bugün de sürdürerek 140,1 lira ile 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 11.45 itibarıyla gram altın 141 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 943 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da dün günü yüzde 1,5 azalışla 1.237,6 dolardan tamamladı. Ons altın bugün ise 1.233 lira ile 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine gerilmesinin ardından şu dakikalarda 1.236 dolardan alıcı buluyor.

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ONS ALTIN 6 HAFTANIN DÜŞÜĞÜNE YAKIN

Altın fiyatları bugün yükselse de Fed'in Haziran ayı itibariyle faizleri artırabileceği beklentileriyle beraber altı haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,240.51 dolardan işlem gördü.

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