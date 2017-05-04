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Dolar fiyatları yeniden hareketlendi!

04.05.2017 - 09:17 | Son Güncelleme : 04.05.2017 - 14:40

Güne 3.53 seviyesinde başlayan dolar fiyatları dış piyasalardaki bozulmaya paralel olarak yükselişe geçti ve 3.56 seviyesine yaklaştı.

ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması ve bu yıl iki artırım hedefini koruduğu sinyalini vermesi sonrası dolar/TL'de bugün yükselişe geçti. Dolar/TL, bu sabah güne 3.53 seviyesinden başlarken yeniden yükselişe geçti ve en yüksek 3.5596 seviyesini gördü. Dolar fiyatları saat 14.30 itibarıyla 3.5560 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise güne 3.85 seviyesinden başlarken aynı dakikalarda 3.8853 seviyesinden işlem gördü.

Euro dolar karşısında yüzde 0.3 yükselerek 1.0926 seviyesine çıktı.

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Yurtdışı piyasalardaki olumlu havanın yanı sıra TCMB'nin geçen haftaki sürpriz faiz artırımı ardından likidite sıkılaştırmasına devam etmesi de TL'yi destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin yarın akşam yapması olası Türkiye ile ilgili kredi notu değerlendirmeleri takip edilecek.

DOLAR YEN KARŞISINDA 6 AYIN ZİRVESİNDE

Dolar yen karşısında, Fed'in Haziran ayında faiz artırımı olasılığını artıran açıklaması sonrası değer kazandı. Dolar/yen paritesi, 112.89 ile altı haftanın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri vererek 112.79 seviyesine geldi.

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Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Fed’in Mayıs ayı kararlarından piyasanın çıkardığı sonuç Haziran ayında bir faiz artırımının olası olduğu şeklinde. Nitekim Fed opsiyon fiyatlamasında bu doğrultuda bir değişim gelmiştir. Fed öncesinde Haziran’ı yüzde 70 oranında fiyatlayan Fed opsiyonlarının bu ihtimali yüzde 98’e çıkardığı görülmektedir. Bu durum, EM piyasaları üzerinde bir satış baskısı yaratmış ve TRY ve ona benzeyen para birimleri üzerinde bir miktar değer kaybına neden olmuştur.

Geniş resimde Merkez Bankası ek parasal sıkılaştırma çerçevesinde fonlama maliyetlerini yukarı çekerek fiyat istikrarını korumak istemektedir. Bu kapsamda önceki gün ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de yüzde 11,80 seviyesine kadar çıkmıştır. Merkez Bankası BİST gecelik repodan fonlama yapmayarak bankalara yüzde 12,25 olan GLP’den likidite vermektedir. Ayrıca, Çarşamba günü beklenenin üzerinde gelerek yüzde 11,87’e çıkan yıllık enflasyon da Merkez Bankası’nın piyasa fonlama oranını daha da yukarıya çekebileceğini göstermektedir. İçeride TCMB FX swap ihalelerinde uygulanan faiz oranını artırarak, faizi Londra piyasasının üzerine çekmekte vetalebi kendi oluşturduğu swap piyasasına yönlendirmek istemektedir. Nitekim FX swap ihalelerinde bugün de 4 milyar 565 milyon USD tutarında rekor teklif gelmiştir. Merkez Bankası ihale tutarları ve faiz oranlarıyla oynayarak bu yönde aksiyon almaya devam edebilir.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.42, valörde son işlemde yüzde 10.38 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.32, valörde son işlemde yüzde 10.30 seviyesindeydi. 


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