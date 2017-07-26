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Türk bankalarının tavsiyesini değiştirdi

26.07.2017 - 12:22 | Son Güncelleme : 26.07.2017 - 13:10

Citibank, beş Türk bankasının tavsiyelerini değiştirdi.

Bankacılık sektörünün en önemli oyuncularından olan Citibank, beş büyük Türk bankasının tavsiyesini güncelledi. Halkbank ve Vakıfbank'ın tavsiyesi 'TUT'tan 'AL'a yükseltilirken, İş Bankası'nın tavsiyesi 'TUT'ta bırakıldı.

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Banka, Yapı Kredi'nin tavsiyesini 'SAT'tan 'TUT'a çekerken, tavsiyesi 'AL'da olan Garanti'ye ilişkin güncellemede değişikliğe gitmedi. Bunun yanı sıra, Citibank, bu beş bankanın fiyat hedeflerini yükseltti. 

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