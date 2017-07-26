Türk bankalarının tavsiyesini değiştirdi

Citibank, beş Türk bankasının tavsiyelerini değiştirdi.

Bankacılık sektörünün en önemli oyuncularından olan Citibank, beş büyük Türk bankasının tavsiyesini güncelledi. Halkbank ve Vakıfbank'ın tavsiyesi 'TUT'tan 'AL'a yükseltilirken, İş Bankası'nın tavsiyesi 'TUT'ta bırakıldı.

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Banka, Yapı Kredi'nin tavsiyesini 'SAT'tan 'TUT'a çekerken, tavsiyesi 'AL'da olan Garanti'ye ilişkin güncellemede değişikliğe gitmedi. Bunun yanı sıra, Citibank, bu beş bankanın fiyat hedeflerini yükseltti.

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