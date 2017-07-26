Petrolde 'risk' senaryosu

Petroldeki yükseliş, Brent petrolün yaz mevsiminin bitmesinden sonra 40 doların altına inme riskinin üzerini örtüyor.

Sektörde danışmanlık görevi yapan JBC Energy GmbH Petrol analistine göre, Brent Petrol , OPEC'in üretim kısıntılarını derinleştirmediği takdirde, 2018'in ilk çeyreğinde potansiyel olarak varil başına 40 dolara veya bu seviyenin altına inebilir.

JBC Asia genel müdürü Richard Gorry, "Dünyadaki Petrol lerin yarısından fazlasının göstergesi, 2017'yi varil başına 45-47 dolar arasında tamamlayabilir ve bundan sonra piyasa "oldukça karmaşık" hale gelebilir" dedi ve "Fiyatlar, son günlerde açıklanan ABD stok verisinden destek bulurken, bu trend, Eylül ayının başlarından itibaren tüketimdeki zayıflamayla tersine dönecek" diye konuştu.

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Brent Petrol , Çarşamba günü kazançlarını genişletti ve Londra saatiyle 05:50'de yüzde 0.8'lik yükselişle varil başına 50.61 dolardan işlem gördü. ABD'de stoklar, geçtiğimiz hafta azaldı.

Gorry, Salı günü Singapur'da verdiği röportajda, "Brent 40 dolara ve hatta bu seviyenin altına inebilir" dedi ve "Bu, bizim tahminimiz olmak zorunda değil, ancak piyasanın kesin olarak hangi seviyeden işlem göreceğini ve Petrol e ne kadar satış geleceğini bilmiyoruz" diye konuştu.

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