Türkiye dolara karşı yükselen euro ile kazanacak

Son 3 yıldır üst üste değer kaybeden ve 1,40 sınırından 1,03 seviyesine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, ABD ve Avro Bölgesi'ndeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin ardından bu yıl yükselişe geçti.

Avronun dolar karşısındaki yükselişi, Türkiye'nin dış ticareti ve cari açığına olumlu yansıyacak. Son 3 yıldır üst üste değer kaybeden ve 1,40 sınırından 1,03 seviyesine kadar gerileyen avro/dolar paritesi, ABD ve Avro Bölgesi'ndeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin ardından bu yıl yükselişe geçti. Dün, son 30 ayın en yüksek seviyesi olan 1,1712 sınırına ulaşan avro/dolar paritesi, bugün 1,16'nın üzerinde dengelendi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2014'te parasal genişleme kararı almasının ardından düşüş trendine giren parite, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim öncesinde ekonomi alanında verdiği vaatleri gerçekleştirme ihtimalinin giderek azalması, Avrupa tarafındaki seçimleri aşırı sağcı partilerin kazanamaması ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin son zamanlarda yaptığı açıklamaların piyasalar tarafından "şahince" algılanmasından destek bularak son 2,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

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Bu yıla 1,05'in hemen üzerinde başlayan parite, ocaktaki değer kazancının ardından şubat ayında değer kaybetti. Şubatın ardından üst üste 4 ay artış gösteren ve temmuz ayını da bugüne kadar yükselişle sürdüren avro/dolar paritesi, yılın başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 10,5 kazandırdı.

AVRO/DOLAR PARİTESİNDE YÜKSEK SEVİYELER SÜRECEK

İş Portföy Araştırma Bölümü Yönetmeni Hande Şekerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracat gelirlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin avro, ithalatının da yüzde 60'ının dolar cinsi olması nedeniyle ihracat ve ithalat kompozisyonunun asimetrik olduğunu belirterek, "Avro/dolar paritesindeki yükseliş, Türkiye'nin ihracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine göre yükselmesine neden olmakta ve dolayısıyla Türkiye'nin dış ticaret haddinde iyileşme sağlamaktadır." dedi.

Şekerci, ticaret hacminin sabit kaldığı varsayımıyla bu durumun dış ticaret dengesini iyileştirdiğini, avronun dolar karşısında değer kazanmasının orta ve uzun vadede Türkiye'de reel efektif kurun değerlenmesine de olanak tanıdığını, bu noktada Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin, Türkiye'nin AB ile bazı sektörlerde daha kapsamlı ticaret yapmasını sağlaması dolayısıyla büyük önem taşıdığını kaydetti.

Avro/dolar paritesinin ABD'de mali politikalara dair beklentilerin güç kaybetmesi ve ECB'nin destekleyici para politikasında kısıntıya gitmesine yönelik beklentiler nedeniyle son dönemde yükseliş gösterdiğini vurgulayan Şekerci, ticaret ağırlıklı avro endeksinde yıllık yüzde 10 ve üzerindeki değerlenmenin Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ihracat büyümesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Avro endeksinde 2016 yılındaki yaklaşık yüzde 2'lik ve bu yılın başından itibaren görülen yüzde 4'ün üzerindeki değerlenmenin henüz sorun teşkil edecek boyutlara ulaşmadığını kaydeden Şekerci, avro/dolar paritesinde görece yüksek seviyelerin bir süre daha görüleceğini, daha belirgin bir değerlenmenin ancak ECB'nin varlık alımlarında tam anlamıyla kısıntıya başlamasıyla olabileceğini belirtti.

1,1715'İN ÜZERİNDE BİR KAPANIŞ KRİTİK

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da avro/dolar paritesinin Türkiye'nin dış ticareti açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Toparlanan Avrupa ekonomilerinin dış talep üzerinde yaratacağı etki üzerinden Türkiye'nin ihracatına olumlu yönde yansımasının beklendiğini ifade eden Erkan, Avrupa'nın hala Türkiye'nin önemli ticaret ortağı konumunda bulunduğunu, bu nedenle kıtadaki ekonomik gidişatın Türkiye'nin dış ticaret açığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Erkan, "İhracatımız artacağından üretim ihtiyacı da artacaktır. Sanayi üretim ve kapasite kullanım oranları bu durumdan olumlu yönde etkilenebilir. Söz konusu durum, Türkiye'nin büyüme kompozisyonu açısından da pozitif gelişmelere neden olacaktır." dedi.

ECB'den beklenen parasal sıkılaşma çerçevesinde son dönemde avrodaki hareketin yukarı doğru ivmelendiğini, bu durumun avro/dolar paritesini 1,17 seviyesinin üzerine çıkarttığını hatırlatan Erkan, paritede yönün yukarı olduğunu söyledi.

Erkan, "Paritede 1,1710 ve 1,1715 seviyesindeki direnç bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Yeni bir yükseliş dalgası için 1,1715 seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirip burada tutunması gerekmektedir. Bu seviyeden gelen düzeltme ve devamındaki sıkışmaya dikkat etmek gerekiyor. Bununla birlikte 1,1550 seviyesi altındaki kapanışlar düzeltme baskısını artırır." şeklinde konuştu.

İlgilendikleri ana noktanın ABD Merkez Bankası (Fed) ve ECB'nin ilerleyen dönemde atacağı adımlar olduğuna işaret eden Erkan, sonbahara doğru ECB'nin parasal sıkılaşmayı ciddi biçimde ele alacak olmasının avro/dolar paritesini rahat bir şekilde 1,20-1,23 gibi seviyelere taşıyabileceğini kaydetti.

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