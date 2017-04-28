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Turizm gelirleri yüzde 17 azaldı

28.04.2017 - 10:45 | Son Güncelleme : 28.04.2017 - 13:17

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 azalarak 3 milyar 369 milyon 753 bin dolar oldu.

Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,1 azalarak 3 milyar 369 milyon 753 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 103 milyon 695 bin dolarını kişisel harcamalar, 266 milyon 58 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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ZİYARETÇİLERİN KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMASI 696 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 637 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 880 $ oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 5,1 AZALDI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 azalarak 4 milyon 844 bin 761 kişi oldu. Bunların yüzde 77,9’unu 3 milyon 772 bin 293 kişi ile yabancılar, yüzde 22,1’ini ise 1 milyon 72 bin 468 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 44,3 AZALDI

Yurtiçinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,3 azalarak 855 milyon 786 bin dolar oldu. Bunun 597 milyon 891 bin dolarını kişisel, 257 milyon 894 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURTDIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2016 YILI I. ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 4 ARTTI

Bu çeyrekte yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 artarak 1 milyon 897 bin 554 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 451 dolar olarak gerçekleşti.


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