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Dış ticaret verileri açıklandı

28.04.2017 - 10:39 | Son Güncelleme : 28.04.2017 - 13:18

TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat yüzde 13,6 artarken, ithalat yüzde 6,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının  aynı  ayına göre yüzde 13,6  artarak 14 milyar  496 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 10,3 AZALDI

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü.

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İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mart ayında yüzde 71,8 iken, 2017 Mart ayında yüzde 76,3'e yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 3,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,7, ithalat yüzde 2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 13,5, ithalat yüzde 7,1 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 8,1 ARTTI

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Mart ayında yüzde 49,1 iken, 2017 Mart ayında yüzde 46,7 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 6 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan  ihracat  2017  Mart  ayında 1 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi  sırasıyla  1 milyar 28 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 906 milyon dolar ile Irak ve 874 milyon dolar ile İngiltere takip etti.

İthalatta ilk sırayı Almanya aldı Almanya'dan yapılan ithalat,  2017  yılı  Mart ayında 1 milyar 783 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 770 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 599 milyon dolar ile Rusya ve 952 milyon dolar ile ABD izledi

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,1 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4’tür.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,9’dur. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 13,9 oldu İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81’dir.

Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mart ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,2’dir.


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