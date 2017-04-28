Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Yıl sonu enflasyon beklentisini yükselten Merkez Bankası, enflasyonda ana eğilime odaklanıldığının ve sıkı duruşun sürdürüleceğinin altını çizdi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 2017 ve 2018 yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarı revize ederken, dalgalı bir seyir yaşanacağını belirttiği enflasyonda, dalgalanmalardan ziyade ana eğilime odaklandıklarını, görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerinin altını çizdi.

Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, yakın dönemde risk iştahında gözlenen artışın maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Para politikasını oluştururken orta vadeli enflasyon görünümünü dikkate aldıklarını söyleyen Çetinkaya, "Enflasyonda yıl içinde gözlenmesi beklenen baz etkileri kaynaklı dalgalanmalardan ziyade enflasyonun ana eğilimindeki gelişmelere odaklanıyoruz. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeleri yakından izleyerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabiliriz" dedi.

Sıkı para politikası duruşunun katkısıyla önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün başlaması beklediğini belirten Çetinkaya "Bununla birlikte, enflasyonda kısa süre içinde gözlenen hızlı yükseliş fiyatlama davranışlarının yakından takip edilmesini gerektirmektedir" dedi.

Yaptığı konuşmada para politikasının yukarı esnekliğini koruyarak riskleri sınırlayacak ve dengeleyebilecek şekilde olduğunu söyleyen Çetinkaya, para politikasında kayda değer sıkılaştırma yaptıklarını, bu sıkı duruşun devam edeceğini belirtti. Çetinkaya, enflasyonda dalgalanmalara erken tepki vermeyeceklerini, Nisan kararının da bu yaklaşımı ortaya koyduğunu söyledi ve fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bankanın elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği yönündeki mesajını yineledi.

Önümüzdeki hafta açıklanacak Nisan ayı tüketici enflasyonuna ilişkin Reuters anketine göre medyan bazında bir önceki aya göre yüzde 1.3 artış bekleniyor. Beklentilerin medyanına paralel gelmesi halinde yıllık enflasyonun Mart ayındaki yüzde 11.29'dan yüzde 11.90 civarına yükselmesi bekleniyor.

Bu yıl için enflasyonda dalgalı seyir ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Çetinkaya, enflasyonun ikinci yarıda tek haneye gerileyeceğini düşündüklerini belirtti.

Öte yandan TCMB 2017 ve 2018 yıl sonu enflasyon tahminlerini 2017 Ocak Enflasyon Raporu'na göre sırasıyla 0.5 puan ve 0.4 puan yukarı yönlü güncelledi.

TCMB enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5'lik hedefe kademeli olarak yakınsamasını beklerken, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 yılı sonunda orta noktası yüzde 8.5 olmak üzere yüzde 7.3-9.7 aralığında, 2018 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6.4 olmak üzere yüzde 4.6-8.2 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etti.

Raporda iktisadi faaliyet görünümündeki göreli iyileşmeye bağlı olarak yukarı yönlü güncellenen çıktı açığının 2017 yıl sonu tahminini 0.2 puan, 2017 ilk çeyrek enflasyonunun Ocak Enflasyon Raporu'nda verilen tahmine göre yüksek gerçekleşmesi ve enflasyon ana eğilimindeki yükselişim de yıl sonu enflasyonu tahminini 0.2 puan artırdığı belirtildi.

Diğer taraftan, 2018 yıl sonu güncellemesinde ise 2017 yıl sonu enflasyon tahmininin yükseltilmesi ve enflasyon ana eğilimindeki artışın etkili olduğu kaydedildi.

Çetinkaya orta vadeli tahminler üretilirken, mali disiplinin korunacağı ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile vergilerde öngörülmeyen bir artış gerçekleşmeyeceğini varsaydıklarını söyleyerek, "Bu doğrultuda, 2016 yılındaki vergi artışlarının yıllık enflasyon üzerindeki etkisinin kademeli olarak ortadan kalkmasının enflasyondaki düşüşe destek vereceğini öngörüyoruz. Tahminler üretilirken vergi ayarlamalarının ve yönetilen/yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefini aşmayacağı ve otomatik fiyatlama mekanizmaları ile uyumlu olacağı bir görünüm varsayıyoruz" dedi.

Ocak ayı raporunda 57 dolar olarak varsayılan ham petrol fiyatı 2017 yılı ortalaması 55 dolar olarak güncellenirken, gıda enflasyonu varsayımı ise 2017 yıl sonu için yüzde 9 ve 2018 yıl sonu için yüzde 7 olarak korundu.

QNB Fİnansbank Başekonomisti Gökçe Çelik, TCMB'nin önümüzdeki dönemde sıkı duruşun korunacağı yönündeki mesajını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Yılsonu enflasyonunu yüzde 8.5 seviyesine getirmenin muhtemelen ilave faiz artışları gerektirebileceğini düşünüyoruz. Bu ise biraz zorlu olabilir zira geç likidite penceresinde yapılan son faiz artırımı siyasi cepheden ters tepkiyi çekmeye başladı" dedi.

Çelik, TCMB'nin yılsonu tahminini çok iyimser bulduklarını ve yılsonu için yüzde 9.6 olan tahminlerini koruduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, TCMB'nin geç likidite penceresini artırmasının gerekmeyebileceğini, dünkü rakamlarla yüzde 11.75 gibi yüksek bir seviyeden bankaların fonlanmasının, enflasyonun denetim altına alınması yönünde bir çaba olabileceğini söyledi.

Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) yoğun kullanımının mevduat faizlerinde yukarı yönlü etki yarattığını söyleyen Çetinkaya, KGF'nin kredi büyümesine katkısının ise 5 puan ve üzerinde gerçekleşebileceğini belirtti.

Döviz rezervlerine de değinen Çetinkaya, "Rezervlerimiz yeterli ancak daha da güçlendirilmesine ilişkin de adımlar atıyoruz. Haziran ayından itibaren reeskont kredilerinden net rezervlerimize aylık yaklaşık 1.5 milyar dolar katkı almaya devam edeceğiz" dedi.

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