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TÜPRAŞ ilk yarıda 1,4 milyar lira net kâr elde etti

10.08.2018 - 08:16
TÜPRAŞ ilk yarıda 1,4 milyar lira net kâr elde etti

TÜPRAŞ'ın yılın ikinci çeyreğindeki satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 20,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ), yılın ikinci çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59'luk artışla 20,1 milyar lira oldu.

TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, nisan ayına 67 dolar seviyesinden başlayan varil başına ham petrol fiyatının, İran başta olmak üzere artan jeopolitik risklerle Libya, Kanada ve Venezuela’daki arz problemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 16 artışla ilk 6 aylık dönemi 77,9 dolar olarak tamamladığı belirtilerek, yılın ilk yarısında varil başına ortalama ham petrol fiyatının ise 70,6 dolar olduğu kaydedildi.

Yılın ikinci çeyreğinde küresel ekonomik aktivite, hava trafiği talep büyümesi ve altyapı yatırımlarının etkisi ile desteklenen orta distilat marjlarının geçen yılın üzerinde, benzin ve fuel oil marjlarının ise geçen yılın altında performans gösterdiği bilgisine yer verilen açıklamada, hafif-ağır ham petrol fiyat farklarının rafineri bakımlarının etkisiyle bir miktar açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2018'in ikinci çeyreğinde Akdeniz rafineri marjının varil başına 4,4 dolar, TÜPRAŞ net rafineri marjının ise artan üretim, kur-stok etkisi ve başarılı operasyonel faaliyetler ile son 10 yılın en iyi performansını göstererek, varil başına 12,3 dolar seviyesinde gerçekleştiği, 2018 yılı ilk yarı TÜPRAŞ net marjının da varil başına 8,9 dolar olduğu belirtildi.

Yılın ikinci çeyreğinde üretim miktarındaki planlı bakım kaynaklı gerilemeye rağmen Türkiye talebini karşılamaya devam eden TÜPRAŞ'ın yurtiçi satış miktarının 6,7 milyon ton, toplam satış miktarının ise 7,4 milyon tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, şirketin yılın ilk yarısındaki yurt içi motorin ve jet satışlarını geçen yıla kıyasla yüzde 10 artırdığı ve bu dönemde toplam satış miktarının ise 13,6 milyon ton olarak gerçekleştiği bilgisi verildi.

"İLK YARIDA 92,6 MİLYON DOLARLIK RAFİNAJ YATIRIMI YAPILDI"

Açıklamada, "TÜPRAŞ'ın 2018 yılı ikinci çeyrek satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ham petrol fiyatındaki yüze 16 artış ve kurdaki yüzde 15'lik yükselişin de etkisiyle yüzde 59 artarak, 20,1 milyar lira, net kar ise yüzde 29 azalarak, 1 milyar 35 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, ilk 6 ay net kar 1 milyar 422 milyon lira oldu." ifadeleri kullanıldı.

Yılın ilk yarısında, rafinaj için toplam 92,6 milyon dolar yatırım harcaması yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şirketimizin 2018 faaliyetleri planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu nedenle, 2018 yıl sonu faaliyet beklentilerinde bir değişikliğe gidilmemiştir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayıs 2018'de vadesi gelen 700 milyon dolarlık Eurobond, Eylül 2017’de yapılan yüzde 4,5 faizli tahvil ihracı ile yenilenmiştir. Bu işlemle çeşitlenen finansman kaynakları sayesinde güçlenen bilançomuzun uzun vadeli borçlanma ihtiyacı bulunmamakta ayrıca döviz açık pozisyonu da taşımamaktadır. Önümüzdeki dönemde de şirketimizin operasyonlarını destekleyecek şekilde güçlü bilançonun devamlılığı esas olacaktır. TÜPRAŞ, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirerek, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir."


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