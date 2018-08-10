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Dolar ne kadar? ( 10 Ağustos dolar fiyatları )

10.08.2018 - 08:31 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları, 6 TL'yi aşarken, şu dakikalarda 6.06 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 6.88 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı 'yeni ekonomi modeli'ni takip edecek.

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi, ABD ve Türkiye ilişkilerindeki gerilim ve Fitch'in Türkiye açıklamalarıyla piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar kuru en yüksek 6.2500 TL'yi görürken, saat 09.25 itibarıyla 6.0637 TL'de hareket etti. Euro kuru 7.1452 TL'ye kadar yükselirken şu dakikalarda 6.8811 TL'de bulunuyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksinde ise yükseliş sürüyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 0.44 yükselişle 95.90 seviyesinde...

Piyasalarda bugün yurt içinde cari denge verisi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de TÜFE rakamı takip edilecek. 

 


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